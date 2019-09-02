Стало известно имя нового конкурента Hyundai Creta

Сборку кроссовера, предназначенного отечественным покупателям, наладят на белорусском автозаводе «Белджи» под Минском. И, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» собственный источник, на борту автомобиля будет красоваться имя Coolray. Под таким же названием авто фигурирует и на глобальном сайте бренда.

Напомним, Geely Coolray создали на «тележке» BMA, разработанной китайскими инженерами совместно со специалистами Volvo. В Поднебесной модель предложена с двумя движками: 136-сильным турбомотором объемом 1 л и 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 177 л. с. Оба агрегатируются с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями.

В длину этот прямой конкурент Hyundai Creta достигает 4330 мм, в ширину — 1800 мм при высоте в 1609 мм и колесной базе в 2600 мм. Но сможет ли «китаец» подвинуть корейский бестселлер — большой вопрос. Так, ценник на «Крету» сегодня стартует от 957 000 рублей, а Coolray, по предварительным данным, будут предлагать от 1 300 000.