Идеальное пятилетнее авто за 1 000 000 рублей: большой кроссовер или бизнес-седан — что выбрать

Каждый покупатель автомобиля рано или поздно решает для себя главный вопрос, какой брать — новый или подержанный. По нынешним временам с миллионом в кармане выбор, прямо скажем, невелик, за такие деньги разгуляться можно только на «вторичке». Портал «АвтоВзгляд» отметил пять популярных бэушных машин в самых разных типах кузова.
Мы не стали замахиваться на премиальный сегмент, хотя вполне могли бы. Ведь, как оказалось, миллион на вторичном рынке — это большие деньги. Если новое авто, купленное за такую сумму, будет непременно компактным кроссовером или «легковушкой» бюджетного сегмента, то среди подержанных вариантов можно выбрать более вместительные машины.
Мы руководствовались двумя критериями выбора — автомобили должны быть не старше пяти лет и наиболее востребованными моделями.
Кроссовер
Надежный, вместительный и экономичный кроссовер — чем не идеальный семейный автомобиль? В ценовом сегменте до 1 000 000 рублей можно запросто выбрать корейский Hyundai Santa Fe третьего поколения 2014 — 2015 годов выпуска.
За такие деньги доступны полноприводные экземпляры с бензиновым 2,4-литровым мотором мощностью 175 л. с. или 197-сильным турбодизелем объемом 2,2 л. Все они, как правило, укомплектованы шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег вполне может быть меньше 100 000 километров.
С миллионом в кармане можно рассчитывать и на четырехлетний бизнес-седан Toyota Camry седьмого поколения. Речь идет о машинах с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., а также об авто с более мощным 181-сильным «атмосферником» объемом 2,5 л. с.
Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Экземпляры в хорошем состоянии с пробегом в 100 000 километров встречаются довольно часто.
Хетчбэк
За миллион на вторичном рынке можно купить годовалый хетчбэк KIA Ceed второй генерации. «Кореец» предлагается с 1,6-литровым 130-сильным мотором, который работает в паре с шестситупенчатой автоматической коробкой передач.
Встречается и более мощный вариант — хетчбэк с двигателем того же объема мощностью 135 л. с. и шестидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Можно найти экземпляры с трудовым стажем менее 20 000 километров.
Великолепным вариантом для увлекательных семейных путешествий является знаменитый немецкий микроавтобус Volkswagen Caravelle. Если постараться, то за миллион можно найти машины в приличном состоянии 2014 выпуска, хотя за такие деньги их количество будет ограничено.
В основном речь идет о минивэнах с 2-литровыми турбодизелями мощностью 84 или 102 л. с. Скорее всего это будут «Каравеллы» с пятиступенчатой «механикой» и внушительным пробегом свыше 100 000 — 150 000 километров.
Рамный внедорожник
Покорители сурового бездорожья с миллионом в кармане могут рассчитывать на рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport четырехлетнего возраста. Это будет «вездеход» с турбодизельным мотором объемом 2,5 л мощностью 178 л. с., который работает в паре с пятиступенчатым «автоматом».
Версии с пятискоростной «механикой» обойдутся еще дешевле. Есть шанс, если повезет, выбрать экземпляры с пробегом менее 100 000 километров.