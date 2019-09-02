Идеальное пятилетнее авто за 1 000 000 рублей: большой кроссовер или бизнес-седан — что выбрать

Мы не стали замахиваться на премиальный сегмент, хотя вполне могли бы. Ведь, как оказалось, миллион на вторичном рынке — это большие деньги. Если новое авто, купленное за такую сумму, будет непременно компактным кроссовером или «легковушкой» бюджетного сегмента, то среди подержанных вариантов можно выбрать более вместительные машины.

Мы руководствовались двумя критериями выбора — автомобили должны быть не старше пяти лет и наиболее востребованными моделями.