Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe ушел из России

О том, что Hyundai Grand Santa Fe уходит из России, так и не дождавшись смены поколения, стало известно год назад. Вместо него будет продаваться совершенно новый трехрядный кроссовер Hyundai Palisade. Правда, новинку придется немного подождать: как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе марки, автомобиль докатится до отечественных шоу-румов только в 2020 году.

Напомним, Palisade впервые представили в конце ноября 2018 года на Лос-анджелесском автосалоне. Авто уже выкатили на некоторых рынках, среди них и североамериканский.

Для покупателей Соединенных Штатов автомобиль, построенный на одной платформе с KIA Telluride, вооружили 295-сильным бензиновым V6 объемом 3,8 л, сочетающимся с восьмиступенчатой АКП. Заокеанские ценники стартуют от 31 550 долларов. В переводе на рубли по актуальному курсу, сумма приравнивается к 2 018 400.