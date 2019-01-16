Все о новом большом кроссовере KIA Telluride

Автомобиль получил довольно брутальную внешность, характерную для настоящих «проходимцев»: широкий капот, массивная фальшрадиаторная решетка, угловатые очертания, крупные передние фары и, наконец, внушительные габариты.

В длину авто достигает 5001 мм при колесной базе в 2900 мм, его ширина доходит до 1989 мм, а высота — до 1750 мм. В багажник без манипуляций с сиденьями можно вместить до 595 л груза.

Дизайн интерьера тоже намекает на внедорожные качества новинки: на центральной консоли даже есть ручка для того, чтобы пассажир смог держаться во время тряски по бездорожью. Одно из главных украшений салона — 10,25-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса с аудиосистемой Harman Kardon и десятью динамиками.