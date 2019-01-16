Все о новом большом кроссовере KIA Telluride

На автосалон в Детройте корейцы привезли новый флагманский кроссовер KIA Telluride. Новинка вытеснит из продуктовой линейки рамный Mohave, так и оставшийся не у дел. Чем же удивит и порадует большой «паркетник» поклонников марки?
Автомобиль получил довольно брутальную внешность, характерную для настоящих «проходимцев»: широкий капот, массивная фальшрадиаторная решетка, угловатые очертания, крупные передние фары и, наконец, внушительные габариты.
В длину авто достигает 5001 мм при колесной базе в 2900 мм, его ширина доходит до 1989 мм, а высота — до 1750 мм. В багажник без манипуляций с сиденьями можно вместить до 595 л груза.
Дизайн интерьера тоже намекает на внедорожные качества новинки: на центральной консоли даже есть ручка для того, чтобы пассажир смог держаться во время тряски по бездорожью. Одно из главных украшений салона — 10,25-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса с аудиосистемой Harman Kardon и десятью динамиками.
KIA Telluride оснащен 3,8-литровым мотором V6 мощностью 291 л. с. с максимальным крутящим моментом в 401 Нм. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Водитель может выбирать из нескольких режимов движения: Smart, Eco, Sport и Comfort, а также Snow и AWD Lock. Во время использования первых двух весь крутящий момент передается исключительно на переднюю ось.
При движении в режиме Comfort и Snow на передние колеса отдается 80% момента, остальное — на задние, а при включении Sport распределение идет в пропорции 65/35. В режиме AWD Lock крутящий момент распределяется на все колеса в равной степени.
Telluride может похвастать целым букетом систем активной безопасности: электронные ассистенты предотвращают фронтальные и попутные столкновения, мониторят слепые зоны, удерживают в полосе. Кроме того, помощники отслеживают движение на галерке (полезно, если в салоне дети и животные).
Стоит добавить, что «паркетник» создавался для североамериканского рынка в Калифорнийском дизайн-бюро бренда. Его производство наладят на заводе в штате Джорджия. Там же сейчас производят KIA Sorento и Optima для жителей США.
Приедет ли Telluride на российский рынок, сказать сложно, ибо на данный момент такая возможность в KIA пока не рассматривалась.