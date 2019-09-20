3 любопытных факта про Toyota Land Cruiser, о которых вы не знали

Конечно, 10 000 000 — цифра впечатляющая, тем более для столь недешевого по нынешним временам автомобиля. А началось все в 1951 году, когда на сцену вышел Toyota Jeep BJ, представленный лишь для домашнего рынка. Через четыре года стартовало производство Land Cruiser BJ20, и автомобиль с новым звучным именем, в переводе означающим «сухопутный крейсер», вышел на мировую арену.

Юбилейные продажи в 1 000 000 машин модель отметила в 1981 году. В 2006-м в руки покупателей ушло уже 5 000 000 экземпляров. Ежегодная реализация «японца» в 170 странах сегодня доходит до 400 000 авто.