3 любопытных факта про Toyota Land Cruiser, о которых вы не знали

Фото: Toyota
Прошедшим августом был продан 10 000 000-й внедорожник Toyota Land Cruiser: подсчеты велись с начала существования автомобиля с учетом производных моделей Lexus. С чего началась история легендарного «внедорожника», как его тестируют и у кого автомобиль популярен больше всего, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Конечно, 10 000 000 — цифра впечатляющая, тем более для столь недешевого по нынешним временам автомобиля. А началось все в 1951 году, когда на сцену вышел Toyota Jeep BJ, представленный лишь для домашнего рынка. Через четыре года стартовало производство Land Cruiser BJ20, и автомобиль с новым звучным именем, в переводе означающим «сухопутный крейсер», вышел на мировую арену.

Юбилейные продажи в 1 000 000 машин модель отметила в 1981 году. В 2006-м в руки покупателей ушло уже 5 000 000 экземпляров. Ежегодная реализация «японца» в 170 странах сегодня доходит до 400 000 авто.

  • На фото Toyota Land Cruiser Prado 2018 модельного года
  • На фото Toyota Land Cruiser 79 2012 модельного года

Стоит отметить, что Россия стала одним из основных рынков для Land Cruiser, в Европе — так самым крупным. К отечественным дилерам автомобиль впервые приехал в 2002 году: тогда это был «проходимец» 100 серии. С тех пор наши соотечественники купили более 400 000 этих внедорожников.

Так, в прошлом году в нашей стране авто семейства «Крузаков» разлетелись тиражом в 31 309 экземпляров: наиболее популярным стал Land Cruiser Prado (17 580 штук), за ним следует Land Cruiser 200 (8400 авто), общие продажи Lexus LX и Lexus GX дошли до 4653 единиц.

  • Lexus GX 2020 модельного года
  • Lexus LX 2016 модельного года

Кстати, это не все ныне существующие представители линейки японских «проходимцев». До сих пор жив Land Cruiser 70, дебютировавший в далеком 1984 году. Он популярен в Африке. Там в 2018 году модель пришлась по вкусу 14 144 покупателям.

Кстати, разработчики Toyota крайне ответственно подходят к предсерийным испытаниям больших автомобилей для бездорожья. До того, как автомобиль запустят в производство, его обкатывают в разных самых экстремальных условиях.

Для этого выбраны крайние климаты России, Китая, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Коста-Рики, Австралии и Новой Зеландии. Там испытуемые, проходя более 1 млн. км, переносят убийственный холод и заснеженные трассы, изнуряющую жару и песчаные барханы, перепады высот и каменистые склоны, сильную влажность и откровенное отсутствие дорог.

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20 сентября 2019
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