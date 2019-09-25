Свежие подробности о новейшем кроссовере Aston Martin DBX

Сердце кроссовера — четырехлитровый битурбированный V8 от Mercedes-AMG. Мотор уже знаком поклонникам бренда по новому Vantage и DB11. Но движок перенастроили, форсировав до 550 «лошадей» и увеличив на 15 Нм (до 700 Нм) крутящий момент.

Британские инженеры сообщают, что при высокоскоростных тестах «паркетник» преодолевал отметку в 290 км/ч. Но это лишь интрига: точные данные о максимальной скорости будут опубликованы по завершении испытаний.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», помимо немецкой «восьмерки» на вооружении новики будет стоять еще и лютый V12. Спасибо — дизелей и гибридных агрегатов не ожидается.