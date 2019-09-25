Свежие подробности о новейшем кроссовере Aston Martin DBX

До дебюта первого кроссовера британского бренда Aston Martin DBX осталось совсем немного: уже стартовали финальные испытания. И маркетологи решили, что пришло время новых откровений, раскрыв некоторые технические характеристики роскошного «паркетника».
Совершенно новый Aston Martin DBX, чья премьера намечена на декабрь, прокатился по всему миру в разных погодных и дорожных условиях. Но основными полигонами для кроссовера стали две гоночных трассы — британский Сильверстоун и немецкий Нюрбургринг.
Разработчики отмечают, что в поворотах на знаменитой Северной петле DBX ничем не уступал спорткупе Vantage, а при торможении превосходил по характеристикам «двухдверку» Aston Martin DBS Superleggera.
Сердце кроссовера — четырехлитровый битурбированный V8 от Mercedes-AMG. Мотор уже знаком поклонникам бренда по новому Vantage и DB11. Но движок перенастроили, форсировав до 550 «лошадей» и увеличив на 15 Нм (до 700 Нм) крутящий момент.
Британские инженеры сообщают, что при высокоскоростных тестах «паркетник» преодолевал отметку в 290 км/ч. Но это лишь интрига: точные данные о максимальной скорости будут опубликованы по завершении испытаний.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», помимо немецкой «восьмерки» на вооружении новики будет стоять еще и лютый V12. Спасибо — дизелей и гибридных агрегатов не ожидается.