Как гаишники штрафуют водителей на пешеходном переходе

По мнению сотрудников ГИБДД, водитель обязательно должен останавливаться перед «зеброй», даже если пешеход совсем далеко — с противоположной стороны дороги — одной ногой коснулся проезжей части. Проскочив, например, за три метра впереди еле идущего дедушки с двумя палочками, вы рискуете нарваться на штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Аргумент стражей порядка прост: согласно ПДД, вы обязаны уступить дорогу всем пешеходам, переходящим проезжую часть или уже вступившим на нее. Но в то же время в этом случае действия водителя в точности соответствуют вышеуказанной формулировке «уступить дорогу». Ведь человеку не требуется изменять ни направление движения, ни свою скорость, если он еще далеко от воображаемой точки пересечения с траекторией машины.

В судебной практике уже имеется решение Верховного суда РФ, согласно которому водитель может проезжать нерегулируемый переход, если не вынудит пешеходов менять скорость и направление. Но сотрудники ДПС продолжают это игнорировать и вынуждают автовладельцев оспаривать подобные протоколы в высших инстанциях.