Как гаишники штрафуют водителей на пешеходном переходе

Подъезжая к нерегулируемому переходу, каждый водитель должен четко знать, когда он имеет право безнаказанно проехать по «зебре», по которой двигается пешеход. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, как избежать штрафа в такой ситуации.
Правила дорожного движения гласят, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или уже вступившим на нее (пункт 14.1).
Кроме того, следует знать, что конкретно означает понятие «уступить дорогу» или «не создавать помех». Согласно пункту 1.2 ПДД, это требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, «если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость». То есть пешеход, как шел по переходу, так и должен идти, не сбавляя скорости и не меняя направления.
По мнению сотрудников ГИБДД, водитель обязательно должен останавливаться перед «зеброй», даже если пешеход совсем далеко — с противоположной стороны дороги — одной ногой коснулся проезжей части. Проскочив, например, за три метра впереди еле идущего дедушки с двумя палочками, вы рискуете нарваться на штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
Аргумент стражей порядка прост: согласно ПДД, вы обязаны уступить дорогу всем пешеходам, переходящим проезжую часть или уже вступившим на нее. Но в то же время в этом случае действия водителя в точности соответствуют вышеуказанной формулировке «уступить дорогу». Ведь человеку не требуется изменять ни направление движения, ни свою скорость, если он еще далеко от воображаемой точки пересечения с траекторией машины.
В судебной практике уже имеется решение Верховного суда РФ, согласно которому водитель может проезжать нерегулируемый переход, если не вынудит пешеходов менять скорость и направление. Но сотрудники ДПС продолжают это игнорировать и вынуждают автовладельцев оспаривать подобные протоколы в высших инстанциях.