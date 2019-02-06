Aston Martin готовит к дебюту новый кроссовер Lagonda

Фото: Aston Martin
Aston Martin представит в начале марта на Женевском автосалоне совершенно новый электрокроссовер All-Terrain под брендом Lagonda. Чтобы поддержать интерес поклонников, пресс-служба британской марки опубликовала первый тизер модели.
Светлана Ермолаева

Концепт-кроссовер Lagonda All-Terrain Concept станет предвестником первой серийной модели «зеленой» линейки Aston Martin. Свежий прототип повторит дизайн-макет вседорожной модели Lagonda, представленный на Женевском мотор-шоу в прошлом году, но только в полный размер.

Кстати, тогда же дебютировал еще один концепткар — Lagonda Vision. Его основная изюминка — поднимающаяся для удобства посадки задних пассажиров секция крыши, а также рычажный механизм для передних сидений, заменивший традиционные салазки. Кроме того, авто получило систему автопилотирования четвертого уровня, благодаря которой машина способна передвигаться самостоятельно, но водитель в любой момент может взять управление на себя.

Судя по всему, новый кроссовер унаследует от прошлогоднего прототипа модульную платформу и силовую установку. Но ее технические характеристики до сих пор держат в тайне. Однако известно, что авто оснастят технологическим новшеством — твердотельными аккумуляторными батареями.

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6 февраля 2019
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