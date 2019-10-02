Новые «горячие» BMW X5 M и X6 M удивили динамикой

Под капотом BMW X5 и X6 в М-версии спряталась 4,4-литровая «восьмерка» мощностью 600 л. с. и крутящим моментом в 750 Нм. Максимальная скорость автомобилей ограничена 250 км/ч. Для кроссоверов в версии Competition мотор форсирован до 625 «лошадей», а «максималка» доходит до 290 км/ч.

Стоит отметить, что с нуля до 100 км/ч как X5 M, так и X6 M разгоняется за 3,8 с, давая фору в 0,3 с своим предшественникам. А авто в трековом варианте до первой сотни «выстреливают» за 3,8 с.

Инженеры перенастроили подвеску новинок и сделали жестче ее крепления к кузову. Выросла и жесткость кузова за счет дополнительных распорок и растяжек. Система охлаждения получила дополнительный электронасос для турбины, включающийся после того, как двигатель глушат.

На российском рынке прайс на BMW X5 M будет начинаться от 8 990 000 рублей, а купеобразный X6 M оценили в 9 390 000.