Как ГИБДД штрафует за поворот и разворот через прерывистую линию разметки

Один из характерных примеров путаницы в нарушениях-наказаниях за нарушение ПДД связан с ситуациями, когда водителю приходится поворачивать налево или разворачиваться в противоположном направлении. Обычно подобный маневр можно осуществить на перекрестках или там, где в сплошной осевой линии разметки имеется либо разрыв, либо «окошко» с прерывистой.

Собственно, все законопослушные автомобилисты, желая совершить маневр, подразумевающий поворот налево, ищут подобные места, а не разворачиваются в первом попавшемся месте. Ведь за поворот/разворот через сплошную осевую, согласно части 2 статьи 12.16 КоАП («Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), водителю полагается штраф в 1000—1500 рублей.

В большинстве случаев сотрудник ДПС в подобных случаях выписывает максималку — 1500 ₽ Большинство водителей, чтобы не «попадать» на такую сумму, доезжают до ближайшего светофора и разворачиваются там. А некоторые делают это, даже когда на перекрестке над крайней левой полосой или на обочине установлен знак «Движение прямо» (белая прямая стрелка на синем фоне). Или там, где имеется знак «разворот запрещен».