Как ГИБДД штрафует за поворот и разворот через прерывистую линию разметки

Один из характерных примеров путаницы в нарушениях-наказаниях за нарушение ПДД связан с ситуациями, когда водителю приходится поворачивать налево или разворачиваться в противоположном направлении. Обычно подобный маневр можно осуществить на перекрестках или там, где в сплошной осевой линии разметки имеется либо разрыв, либо «окошко» с прерывистой.
Собственно, все законопослушные автомобилисты, желая совершить маневр, подразумевающий поворот налево, ищут подобные места, а не разворачиваются в первом попавшемся месте. Ведь за поворот/разворот через сплошную осевую, согласно части 2 статьи 12.16 КоАП («Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), водителю полагается штраф в 1000—1500 рублей.
В большинстве случаев сотрудник ДПС в подобных случаях выписывает максималку — 1500 ₽ Большинство водителей, чтобы не «попадать» на такую сумму, доезжают до ближайшего светофора и разворачиваются там. А некоторые делают это, даже когда на перекрестке над крайней левой полосой или на обочине установлен знак «Движение прямо» (белая прямая стрелка на синем фоне). Или там, где имеется знак «разворот запрещен».
Объясняют свои действия они чаще всего тем, что не хотят «наматывать круги» по прилегающим улицам или искать иные места для разворота или поворота налево без противоречий с ПДД. Типичное объяснение звучит примерно так: «Я же никому не помешал, а если что, то за свое нарушение готов к штрафу 500 рублей — за невыполнение требований знаков и разметки».
Да, действительно, часть 1 статьи 12.16 КоАП за «невыполнение» предусматривает предупреждение или минимальный 500-рублевый штраф. Если заплатить его в течении 20 дней, то за такой «борзый» разворот/поворот налево можно отделаться всего лишь 250-ю рублями. Но те, кто поступает вышеописанным образом, сильно ошибаются.
Хотя для обретения просветления достаточно повнимательнее прочитать текст уже упоминавшейся выше ч. 2 ст. 12.16 КоАП. Большинство водителей воспринимают ее только в смысле запрета разворота/поворота через сплошную. Однако даже если осевая линия дороги выполнена прерывистой, но дорожные знаки исключают в этом месте поворот налево или разворот — 12.16 ч. 2 в подобном случае действует в полную силу, с ее санкцией в размере 1500 рублей. Что обычно становится неприятным сюрпризом для любителя «развернуться за 250».