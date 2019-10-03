Кроссовер Lifan X70 хочет вернуться в Россию

Черкесский Derways, погрязший в многочисленных проблемах, остановил производство автомобилей, в том числе и продукции компании Lifan. «Дефицит Lifan X70 мы планируем ликвидировать в ближайшие три месяца», — заверил тогда портал «АвтоВзгляд» генеральный директор Lifan Motors Rus Лю Цзян.

И, видимо, обещание свое ребята из Поднебесной, несмотря на плачевное положение марки в России и сомнительное, судя по отзывам потребителей, качество товара, пытаются сдержать. Напомним, «Лифан» из лидеров китайского автопрома на российском рынке скатился до пятого места. Так, за восемь последних месяцев автостроитель потерял 67% от прошлогодних продаж (было — 9917 единиц, стало — 3238).

Но вернемся к новому ОТТС. Из документа следует, что теперь Lifan X70 для наших соотечественников будут привозить из КНР. Но ничего нового в технической начинке мы не увидим. Переднеприводный кроссовер по-прежнему будет комплектоваться 136-сильной бензиновой «четверкой» в тандеме с пятискоростной «механикой», либо с вариатором.

На российском сайте компании сейчас висит ценник на авто, стартующий от 829 000 рублей. Но маловероятно, что он останется прежним. Скорее всего, после возвращения «паркетника» прайс подрастет. И еще учитите, что ОТТС — вовсе не гарантия того, что автомобиль будет продаваться в России. Сертификация делает возможным выход автомобиля на рынок.