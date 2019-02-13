Какие китайские кроссоверы и седаны можно купить с большой скидкой

Так, сдав старую машину любой марки в зачет нового автомобиля Lifan, покупатель может получить скидку от 20 000 до 70 000 рублей, в зависимости от выбранной модели. Минимальный дисконт дается за Lifan X50, максимальный — за новинку рынка Lifan Murman. Если же вы меняете старый Lifan на новый, то можете сэкономить больше — от 25 000 до 90 000 рублей. При этом возраст сдаваемого авто не оговаривается. Единственное условие — срок владения им: не менее 6 месяцев.
Напомним, что сегодня в российской линейке марки представлены четыре кроссовера (Х50, Х60, Х70, Myway) и два седана — Solano и Murman. При этом стоят машины не только дешевле именитых одноклассников, но и значительно меньше китайских аналогов, продающихся в России. Правда, судя по отзывам потребителей, качество сборки лифановских изделий уступает и первым, и вторым.
Тем не менее россиянам, падким до дешевизны, стоит помнить, что тот же компактный кроссовер Х50 обойдется минимум в 689 000 рублей, а бизнес-седан Murman — в 979 900 «деревянных» (и это без указанных выше скидок).