Автомобили

Прайс-лист Какие китайские кроссоверы и седаны можно купить с большой скидкой Фото Lifan

Январские продажи китайской компании Lifan просели сразу на 53%. И это при том, что его главные конкуренты из поднебесной — Gelly и Chery — показали уверенный рост. Да и российский авторынок в целом пусть и незначительно, но подрос — на 0,6%. И компания, уже не первый год подряд опережающая по продажам все китайские марки, представленные в России, решила выправить положение, пообещав потенциальным клиентам существенные скидки при покупке ее машин через Trade-in. Насколько это интересно, судите сами.