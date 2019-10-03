Глава ГИБДД генерал Черников: инспектор ДПС не должен требовать сдирать «левую» тонировку на месте

Некоторое время назад депутат Госдумы Ярослав Нилов направил в ГИБДД запрос с предложением разъяснить законность требований сотрудников ДПС к владельцам машин, остановленных за чересчур сильную тонировку передних стекол и лобового, немедленно, не сходя с места удалить с них пленку.

В своем послании депутат приводил примеры того, как патрульные ГИБДД одновременно с постановлением о наказании «за тонировку» (статья 12.5 часть 3.1 КоАП, штраф 500 рублей) составляли в письменном виде предписание о прекращении водителем противоправных действий, имея в виду езду с пленкой на стеклах. За невыполнение подобного законного требования сотрудника полиции по части 1 статьи 19.3 КоАП полагается 500—1000 рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.