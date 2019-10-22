Первый кроссовер Aston Martin впервые показался без камуфляжа

Импровизированную фотосессию для Aston Martin DBX устроили автомобильные папарацци в Испании, а сами снимки опубликовало издание с любопытным названием Autopista. Новейший кроссовер получился вполне традиционным для автостроителя.

Модель получила выполненные в фирменном стиле решетку радиатора и головную оптику, которые, к слову сказать, и не скрывала, щеголяя маскировочной пленкой. А фонари, объединенные в одно, целое напоминают о купе Aston Martin Vantage.