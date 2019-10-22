Первый кроссовер Aston Martin впервые показался без камуфляжа

Фото: Aston Martin
До премьеры первого кроссовера британского люксового бренда Aston Martin DBX осталось не так много времени: модель впервые предстанет перед публикой уже в декабре. И ожидание фанатам марки скрасят первые шпионские снимки авто без камуфляжа.

Импровизированную фотосессию для Aston Martin DBX устроили автомобильные папарацци в Испании, а сами снимки опубликовало издание с любопытным названием Autopista. Новейший кроссовер получился вполне традиционным для автостроителя.

Модель получила выполненные в фирменном стиле решетку радиатора и головную оптику, которые, к слову сказать, и не скрывала, щеголяя маскировочной пленкой. А фонари, объединенные в одно, целое напоминают о купе Aston Martin Vantage.

Как уже писал ранее портал «АвтоВзгляд», Aston Martin DBX вооружили «даймлеровским» 550-сильным V8 с двойной турбиной объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 700 Нм. Ожидается, что в арсенале будет еще один мотор — могучий V12.

Между тем DBX уже можно заказать в России. И на сегодняшний день заявки поданы на 30 экземпляров. Пока будущей новинкой торгует только один дилер. Но, если автомобиль окажется популярным, производитель увеличит количество продавцов.

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22 октября 2019
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