Первый кроссовер Aston Martin впервые показался без камуфляжа

Импровизированную фотосессию для Aston Martin DBX устроили автомобильные папарацци в Испании, а сами снимки опубликовало издание с любопытным названием Autopista. Новейший кроссовер получился вполне традиционным для автостроителя.
Модель получила выполненные в фирменном стиле решетку радиатора и головную оптику, которые, к слову сказать, и не скрывала, щеголяя маскировочной пленкой. А фонари, объединенные в одно, целое напоминают о купе Aston Martin Vantage.
Как уже писал ранее портал «АвтоВзгляд», Aston Martin DBX вооружили «даймлеровским» 550-сильным V8 с двойной турбиной объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 700 Нм. Ожидается, что в арсенале будет еще один мотор — могучий V12.
Между тем DBX уже можно заказать в России. И на сегодняшний день заявки поданы на 30 экземпляров. Пока будущей новинкой торгует только один дилер. Но, если автомобиль окажется популярным, производитель увеличит количество продавцов.