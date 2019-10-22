Назван новый способ обмана автовладельцев с использованием электронного ПТС

Система ЭПТС не отражает историю собственников машины, не информирует о регистрационных знаках при постановке на учет в ГИБДД, данные о договоре лизинга в ЭПТС вносятся на факультативной основе и никак не учитываются в ГИБДД, пишет «Коммерсант».

Этим обстоятельством с введением электронного ПТС в повсеместный обиход будут вовсю пользоваться мошенники. Недобросовестный продавец машины, введя в заблуждение покупателя, сможет продать последнему авто, находящееся в залоге, лизинге или арестованное судебными приставами.

При наличии бумажного ПТС покупатель хотя бы может ознакомится с историей предыдущих владельцев. Когда же «бумажки» будут заменены «электроникой», такой возможности у потенциального покупателя не останется. Это также может стимулировать всплеск бытовой коррупции, когда покупатели машин массово начнут искать «своих людей» в ГИБДД, чтобы «пробить по базам данных» на предмет юридической чистоты интересующие их машины.