Aston Martin представил самый быстрый кабриолет в истории марки

Aston Martin DBS Superleggera Volante с мягкой крышей оснастили 5,2-литровым V12 Twin-Turbo мощностью 715 л. с. с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. Мотор выступает в паре с восьмискоростным «автоматом» ZF, установленным в задней части машины. «Британец» разменивает первую сотню на спидометре за 3,6 секунды и может развить максимальную скорость в 340 км/ч.
Высоких характеристик «аэродинамического шедевра», как назвали его разработчики, инженерам удалось добиться благодаря переднему сплиттеру, диффузорам на передних крыльях и сзади, а также спойлеру и иным элементам аэродинамического обвеса. Они создают прижимную силу, эквивалентную 177 кг. Это всего на 3 кг меньше, чем у «двухдверки» DBS Superleggera.
Мягкая крыша выполнена из восьмислойного материала с улучшенными шумоизоляционными свойствами. Верх складывается в отсек, в высоту занимающий всего 260 мм (компактнейший в классе), за 16 секунд, а раскладывается — за 14. Кстати, крышей можно управлять и дистанционно, с ключа.
Продажи роскошного и динамичного кабриолета запустят в третьем квартале текущего года, а его ценник будет отталкиваться от 247 500 фунтов стерлингов, что в рублях по актуальному курсу эквивалентно 20,5 млн. По некоторым данным, авто будет доступно и российским потребителям, но лишь с начала 2020 года.
Напомним, что около недели назад на Шанхайском автосалоне марка представила свой первый электрокар Aston Martin Rapide E с силовой установкой, развивающей до 610 л. с.