Aston Martin представил самый быстрый кабриолет в истории марки

Мягкая крыша выполнена из восьмислойного материала с улучшенными шумоизоляционными свойствами. Верх складывается в отсек, в высоту занимающий всего 260 мм (компактнейший в классе), за 16 секунд, а раскладывается — за 14. Кстати, крышей можно управлять и дистанционно, с ключа.

Продажи роскошного и динамичного кабриолета запустят в третьем квартале текущего года, а его ценник будет отталкиваться от 247 500 фунтов стерлингов, что в рублях по актуальному курсу эквивалентно 20,5 млн. По некоторым данным, авто будет доступно и российским потребителям, но лишь с начала 2020 года.

Напомним, что около недели назад на Шанхайском автосалоне марка представила свой первый электрокар Aston Martin Rapide E с силовой установкой, развивающей до 610 л. с.