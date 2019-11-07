Названы дата старта продаж и цены первого кроссовера Aston Martin

Как признались разработчики, чтобы определиться с положением водительского кресла в Aston Martin DBX, им понадобилось полгода. Зато инженерам удалось добиться прекрасной обзорности.Так что привыкнуть к габаритам новинки будет несложно.
Много внимания было уделено второму ряду сидений. Точные характеристики пока не названы, но судя по всему, пассажиров ожидает много свободного пространства в области ног, больше, «чем у конкурирующих внедорожников».
Кроме того, DBX получил панорамную крышу и широкие боковые стекла.
Конкурент Bentley Bentayga и Lamborghini Urus дебютирует 20 ноября в Пекине. Тогда же и начнется прием заказов на весьма недешевую новинку. Так, в Англии на авто повесили ценник в районе 158 000 фунтов стерлингов (без малого 13 000 000 рублей по актуальному курсу), для жителей Германии кроссовер оценили в 193 500 евро (более ₽13 600 000), а в Соединенных Штатах супер-SUV обойдется в 189 900 долларов (чуть выше 12 000 000 рублей).
«Паркетник» приедет и в Россию — летом 2020 года. Рублевые цены озвучат ближе к старту продаж.
Кстати, несмотря на то, что автостроитель экстерьер пока не рассекретил, в конце октября в Сеть уже успели просочиться шпионские снимки «Астона» без камуфляжа. Подробности — здесь.