Названы дата старта продаж и цены первого кроссовера Aston Martin

Как признались разработчики, чтобы определиться с положением водительского кресла в Aston Martin DBX, им понадобилось полгода. Зато инженерам удалось добиться прекрасной обзорности.Так что привыкнуть к габаритам новинки будет несложно.

Много внимания было уделено второму ряду сидений. Точные характеристики пока не названы, но судя по всему, пассажиров ожидает много свободного пространства в области ног, больше, «чем у конкурирующих внедорожников».

Кроме того, DBX получил панорамную крышу и широкие боковые стекла.