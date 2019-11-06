Сравнительный тест недорогих видеорегистраторов: есть ли смысл покупать?

Сегодня водители, озабоченные покупкой новых автогаджетов, особое внимание уделяют их цене — нынешние времена толкают к экономии на всем и вся. Именно поэтому мы протестировали бюджетные модели регистраторов, которые вполне по карману даже самым небогатым автовладельцам.
Navitel R200: осколки былого величия
Еще лет 10 назад бренд «Навител» гремел в каждом салоне автомобиля — нет и не было доселе ни одной навигационной системы в России популярнее.
Толстая коробка с маленьким, люто бликующим экраном вела россиян по неведомым дорожкам от Калининграда до Владивостока, знала узкие карельские тропки и полевые стежки Кубани. «Навител» был столь хорош, что держался даже с приходом техномонстра на букву «Я».
Говорят, что и сегодня встречаются ретрограды, путешествующие с навигатором «Навител». Название навеяло добрые воспоминания, а одноименный видеорегистратор — тоску пуще осенней хандры.
Несмотря на приемлемые «бумажные» показатели — достаточно широкий угол обзора в 140 градусов, запись видео в FullHD, всеядность карт памяти — прибор сразу расстроил качеством сборки и материалов.
Пластик хлипкий, сам девайс невесомый, порт зарядки разболтан с первого знакомства. Да и место для зарядочного разъема выбрано крайне неудачно — в упор к креплению присоски. Долго такое соседство не проживет. Присоска хваткая, держится на стекле хорошо, но сам кронштейн хлипкий, морозов может и не пережить. Из визуальных достоинств — вполне добротно выполненный кабель зарядки с красивой «вилкой».
Нам же его не трогать, а «кино» снимать, скажете. Тоже верно, но и тут есть недостатки: картинка не самая четкая, хотя линза, по заявлению производителя, выполнена из стекла. Ночью номера машин различимы, но не всегда читаемы, а в дождь или в снегопад гаджет совсем сдается (а на интернет-форумах пользователи отмечают, что со временем линза мутнеет). Впрочем, рассчитывать на что-либо иное за 2210 рублей сегодня не приходится.
SHO-ME NTK-50FHD: кина не будет
Регистратор Sho-Me напротив, начинает «за здравие»: собран аккуратно, даже элегантно, кнопки под экраном удобные, присоска «уверенная», а провод зарядки можно подключить как через кронштейн крепления, так и через сам прибор.
Под добротным пластиком разместился процессор Novatek NTK96650 с углом обзора в 170 градусов, а карточку на 32 Гб «камера» распознала достаточно быстро. И все это — за 3490 рублей! Но мы поставили ему оценку «удовлетворительно», и вот — почему.
Во-первых, гаджет отказывается писать «по кругу», требует форматировать и, внимание, излишне разборчив к производителям карт памяти. Так, меньший по объему и скорости накопитель девайс принимать в свои объятия отказался.
Вторая проблема, которую, к слову, так и не удалось решить — это вызов меню. Кнопка расположена неудобно, хотя это полбеды, но как активировать возможность настроек? Пришлось внимательно изучить инструкцию. Одно нажатие — на экране загорается «ключик», два нажатия — тоже «ключик»!
Одним словом, коллективный разум редакции портала «АвтоВзгляд» победить эту тонкость приборостроения не смог. Пришлось звонить в службу поддержки, которая, увы, переполнена звонками таких же пользователей. Повисев, подождав и узнав, что «звонок очень важен для них», мы так и остались без меню. Бог с ним, нам ведь ехать, то есть снимать, а не «шашечки».
С видеорегистратора Sho-Me спрос особый, мы ведь уже привыкли к добротному качеству и отменной съемке, которые этот бренд исправно обеспечивает. Но не в этот раз: картинка, несмотря на заявленный FullHD, на экране монитора выглядит так, будто мы снимали 300 лет назад на телефон Sony Ericsson.
Тяни — не тяни, такое изображение в качестве доказательства не примут. Себе на память только осеннюю хмарь запечатлеть.
Впрочем, после знакомства с видеорегистратором абсолютно неизвестного в России, но весьма амбициозного бренда Eplutus, «Шоу-Ми» перестал казаться такой уж провальной моделью. Терпимо. Нормально.
Eplutus DVR-918: «Денди», снимай маску, мы тебя узнали
Видеорегистратор Eplutus DVR-918 при цене в 4000 рублей обещает 170-градусный угол обзора, лояльность к картам памяти, Super FullHD качество съемки и, внимание, наимощнейший современный процессор Ambarella A7. С таким же успехом китайцы могли гарантировать скидку в «МакДоналдс» и ежемесячный лимит на оплату проезда по М4 и М11.
Начинается знакомство с внушительной и помпезной коробки, в которой видеорегистратор, единственный из всего нашего рейтинга, лежит в мягком поролоне. Богато! Сам прибор выполнен в лучших традициях Поднебесной: пять, Карл, пять видов пластика, не считая присоску, хромированные ободок объектива и кнопку включения. Кстати, клавиши уже люфтят, хотя пленка на экране еще не снята.
Дальше — больше. Заботливо интегрированная в «патрон» USB-розетка не должна отвлекать от главного — кабеля у устройства значительно меньше, чем у всех участников нашего теста. Дотянуть до блока предохранителей и, тем более, до прикуривателя при «штатной» установке не получится.
Включаем и впервые понимаем, на что пошли платы от древней приставки «Денди» — такого «джингла», как у DVR-918, в XXI веке не услышишь. Глаза заволокло предательской слезой, вспомнилось детство, кружок «умелые руки» и запах припоя.
С картой памяти вопросов не возникло, принял молча то, что дали, а вот качество картинки можно смело охарактеризовать как «китайское». Днем — в рамках дозволенного, но ночью (а ночи ближайшие полгода будут долгие и темные) гаджет уже не столь продуктивен. Экран бликует на скудном ноябрьском солнце. Летом его наличие будет совсем не очевидным. Четыре тысячи, говорите? Дороговато.
SilverStone CROD Poliscan: самый свет в конце тоннеля
Но не все так плохо в нашем королевстве. В ценовом диапазоне до 5000 рублей можно найти добротное устройство, которое с честью и по делу займет место «вечного свидетеля» на лобовом стекле. Самая маленькая коробка в нашем обзоре в итоге принесла больше всего позитивных эмоций.
Во-первых, видно, что SilverStone уделил внимание качеству сборки и материалов. Терпения и щедрости производителя хватило не только на сам прибор, но и на крепление: оно штатное — на липкой ленте, магнитное, причем настолько сильное, что отодрать регистратор получается не с первого раза.
Держится на стекле хорошо, не трясется и не «штормит», провода хватает с избытком на «постоянную» установку даже в большом внедорожнике. Во-вторых, качественная многослойная линза дает картинку, которая проходит под требования FullHD без всяких «но».
Угол обзора всего 140 градусов — минимальный на сегодня показатель, но его вполне хватает, чтобы видеть оба угла капота. Хотя, конечно, хотелось бы линзу пошире. Процессор Novatek быстр, прибор не тормозит и не виснет, в отличие от многих китайских коллег. SilverStone F1 CROD Poliscan спокойно воспринимает карты памяти до 128 Гб, не сбрасывает настройки при отключении, спасибо суперконденсатору.
С точки зрения удобства настроек, то в этой дисциплине хотелось бы иметь более «юзерфрендли» меню. Впрочем, это можно считать и придиркой, поскольку в итоге мы разобрались с ним даже без подсказок инструкции по применению.
К тому же аппарат — чуть ли не единственный на рынке в этом ценовом сегменте — предлагает базу камер, о которых исправно предупреждает водителя картинкой на хорошем, не бликующем дисплее. Кстати, прибор знает даже о «камерах в спину» и «треногах». Бонус, согласитесь, что надо!