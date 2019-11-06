Сравнительный тест недорогих видеорегистраторов: есть ли смысл покупать?

Navitel R200: осколки былого величия

Еще лет 10 назад бренд «Навител» гремел в каждом салоне автомобиля — нет и не было доселе ни одной навигационной системы в России популярнее.

Толстая коробка с маленьким, люто бликующим экраном вела россиян по неведомым дорожкам от Калининграда до Владивостока, знала узкие карельские тропки и полевые стежки Кубани. «Навител» был столь хорош, что держался даже с приходом техномонстра на букву «Я».

Говорят, что и сегодня встречаются ретрограды, путешествующие с навигатором «Навител». Название навеяло добрые воспоминания, а одноименный видеорегистратор — тоску пуще осенней хандры.