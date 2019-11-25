10 самых популярных в России марок по продаже кроссоверов

По оценкам экспертов, за 9 месяцев этого года в стране продали 516 600 новых кроссоверов и внедорожников. То есть сегмент SUV остается крупнейшим на российском авторынке с долей более 43%.

Лидер тут традиционный — Hyundai. За 9 месяцев корейцы продали 76 200 машин. На втором месте Renault с результатом 53 600 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Nissan. Японцы сумели реализовать 47 200 кроссоверов.

Далее идут Toyota и KIA с результатом 43 000 и 37 900 машин соответственно.

Так же в ТОП-10 марок попали: Volkswagen (31 400 шт.), Mitsubishi (27 500 шт.), LADA (23 500 шт.), BMW (18 100 шт.) и Skoda (17 500 шт.).