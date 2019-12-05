Audi отказывается от производства кроссоверов в России

Вот и Audi повременила с решением о серийной сборке флагманского кроссовера Q7, запущенной на мощностях калининградского «Автотора» в тестовом виде еще зимой прошлого года. Правда, после первой партии машин конвейер был заморожен. Как сообщает «КоммерсантЪ», договор о производстве с компанией Volkswagen до сих пор не подписан.

Независимые эксперты уверены, что не в последнюю очередь это связано с неудовлетворительным спросом на кроссовер Audi Q7 в России. Говорят за себя и общие показатели продаж марки — в то время, как конкуренты из BMW с января по октябрь увеличили объемы своих продаж на 16%, а Mercedes-Benz — на 7%, реализация машин Audi наоборот, упала на 1%.

Кроме того, скептики ссылаются на санкции, в связи с которыми немцы попросту боятся понести возможные риски.