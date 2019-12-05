Audi отказывается от производства кроссоверов в России

Фото: Audi
Автостроители все чаще стали отказываться от производства своих машин на территории России. Причины у всех, разумеется, разные. Похоже, еще чуть-чуть, и наши конвейеры начнут пылиться. Незадействованных машиностроительных линий в нашей стране и без того более, чем достаточно.

Вот и Audi повременила с решением о серийной сборке флагманского кроссовера Q7, запущенной на мощностях калининградского «Автотора» в тестовом виде еще зимой прошлого года. Правда, после первой партии машин конвейер был заморожен. Как сообщает «КоммерсантЪ», договор о производстве с компанией Volkswagen до сих пор не подписан.

Независимые эксперты уверены, что не в последнюю очередь это связано с неудовлетворительным спросом на кроссовер Audi Q7 в России. Говорят за себя и общие показатели продаж марки — в то время, как конкуренты из BMW с января по октябрь увеличили объемы своих продаж на 16%, а Mercedes-Benz — на 7%, реализация машин Audi наоборот, упала на 1%.

Кроме того, скептики ссылаются на санкции, в связи с которыми немцы попросту боятся понести возможные риски.

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5 декабря 2019
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