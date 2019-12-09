В России начали продавать обновленный Cadillac XT5

После рестайлинга Cadillac XT5 сменил 310-сильный атмосферный V6 объемом 3,6 л на более экономичную двухлитровую турбированную «четверку» мощностью всего в 200 л. с. Вместе с последним сочетаются девятискоростной «автомат» и система полного привода, способная работать в четырех предустановленных режимах.

Внешне модель изменилась не сильно. Чтобы понять, что перед вами обновленный кроссовер, стоит обратить внимание на решетку радиатора, получившую ячеистую структуру, модернизированные корпуса боковых зеркал и задний спойлер.