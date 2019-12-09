В России начали продавать обновленный Cadillac XT5

После рестайлинга Cadillac XT5 сменил 310-сильный атмосферный V6 объемом 3,6 л на более экономичную двухлитровую турбированную «четверку» мощностью всего в 200 л. с. Вместе с последним сочетаются девятискоростной «автомат» и система полного привода, способная работать в четырех предустановленных режимах.
Внешне модель изменилась не сильно. Чтобы понять, что перед вами обновленный кроссовер, стоит обратить внимание на решетку радиатора, получившую ячеистую структуру, модернизированные корпуса боковых зеркал и задний спойлер.
В базе XT5 обладает основным набором электронных помощников: продвинутой камерой заднего вида, системой поддержания движения в заданной полосе и парктрониками спереди и сзади. Стоит упомянуть датчики контроля слепых зон и ассистентов, определяющих расстояние до впереди идущего авто и предупреждающих о возможном фронтальном столкновении.
Модель предложена в двух комплектациях — Premium Luxury и Sport. Ценник на Cadillac XT5 начинается от 2 990 000 рублей. Правда, столь привлекательный прайс указан с учетом Trade-in. При этом действует он только в период предзаказа. А в шоу-румы авто прикатит в начале 2020 года.