Можно ли вставить в зимние шины потерянные шипы

Зимняя покрышка, еще не успев износиться, выглядит истерзанной и старой после первого же сезона в каменных джунглях. Причина достаточно проста: шипы вылетают, оставляя после себя рваные дыры. Радость это приносит только соседям, что сделали выбор в пользу фрикционных шин: они не спасут на открытом льду и в замерзшей колее, моментально забьются даже на легком бездорожье и превратят любую горку в настоящее испытание, но в городе проживут дольше. Замкнутый круг?
Шипованные зимние шины не рассчитаны изготовителя на езду без шипов. И в случае глобального «облысения», такая резина значительно теряет свои свойства и становится просто небезопасной.
А вот и нет. Во-первых, испуганные крики владельцев российских дорог и постоянное лоббирование ущемления прав владельцев шипованной резины не должны вводить в заблуждение: Россия — страна для шипованной резины. Особенно, если ваши маршруты предполагают выезд за МКАД. Во-вторых, чтобы не растерять шипы в первый же год, покрышки следует прикатывать. Водитель, который не забыл и не поленился проехать первую тысячу километров в аккуратном режиме, горя не познает. И, наконец, в третьих: потерянные шипы можно вставить на место.
Ошиповкой резины начали заниматься еще в перестроечные годы, когда на прилавках появилась знаменитая «снежинка» — первая отечественная зимняя шина, способная бороться со снегопадом. Был у нее только один недостаток: на льду автомобиль не держался совсем. И ловкий наш народ быстро сообразил, как эту проблему поправить — просто добавить шипов. Нехитрым этим ремеслом занимались в гаражных кооперативах и на СТО, а сервис по ошиповке зимних колес предлагают на многих шиномонтажах и сегодня.
Механика процесса достаточно проста и условно делится на два направления: «посадка» на место оригинального, или интеграция «ремонтного» шипа. Начнем с первого, как наиболее простого. Потребуются лишь пассатижи, клей для резины и грубая мужская сила.
Теоретически, шип на заводе не приклеивают, а просто вставляют в посадочное место. Но для достижения лучшего эффекта — ведь ниша-то уже разбита — лучше подстраховаться и добавить специальный клей, который используют для ремонта резиновых изделий. «Суперклей», «минутка» и прочие достижения китайской промышленности такого результата не дадут. Итак, капля «цементирующего состава», ловкое, но сильное движение — и шип на месте. Безусловно, следует убрать остатки клеящей субстанции, дать подсохнуть и прикатать. Как показывает практика, после такого ремонта шина прослужит долгие годы.
Если же «родной» шип безвозвратно утерян, то можно воспользоваться «ремонтным»: в магазинах и на шиномонтажах, на развалах и в недрах китайской пещеры Али-бабы можно найти товар на любой вкус и кошелек. Бывают даже винтовые, которые можно завернуть в новое место, но они продержатся не более 2000–3000 км, как бы бережно вы не тормозили. Для установки ремонтного шипа, помимо все того же клея и плоскогубцев, потребуется еще и специальный девайс. Он визуально похож на отвертку без «жала» и обычно идет в комплекте. Механика процесса восстановления шин та же: клей, установка, отдых, прикатка.