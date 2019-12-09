Можно ли вставить в зимние шины потерянные шипы

Зимняя покрышка, еще не успев износиться, выглядит истерзанной и старой после первого же сезона в каменных джунглях. Причина достаточно проста: шипы вылетают, оставляя после себя рваные дыры. Радость это приносит только соседям, что сделали выбор в пользу фрикционных шин: они не спасут на открытом льду и в замерзшей колее, моментально забьются даже на легком бездорожье и превратят любую горку в настоящее испытание, но в городе проживут дольше. Замкнутый круг?

Шипованные зимние шины не рассчитаны изготовителя на езду без шипов. И в случае глобального «облысения», такая резина значительно теряет свои свойства и становится просто небезопасной.

А вот и нет. Во-первых, испуганные крики владельцев российских дорог и постоянное лоббирование ущемления прав владельцев шипованной резины не должны вводить в заблуждение: Россия — страна для шипованной резины. Особенно, если ваши маршруты предполагают выезд за МКАД. Во-вторых, чтобы не растерять шипы в первый же год, покрышки следует прикатывать. Водитель, который не забыл и не поленился проехать первую тысячу километров в аккуратном режиме, горя не познает. И, наконец, в третьих: потерянные шипы можно вставить на место.

Ошиповкой резины начали заниматься еще в перестроечные годы, когда на прилавках появилась знаменитая «снежинка» — первая отечественная зимняя шина, способная бороться со снегопадом. Был у нее только один недостаток: на льду автомобиль не держался совсем. И ловкий наш народ быстро сообразил, как эту проблему поправить — просто добавить шипов. Нехитрым этим ремеслом занимались в гаражных кооперативах и на СТО, а сервис по ошиповке зимних колес предлагают на многих шиномонтажах и сегодня.