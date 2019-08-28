Как навсегда избавить боковые зеркала и камеру заднего вида от воды и грязи

Итак, задача: как дешево и просто защитить зеркала заднего вида и «глазок» камеры от капель воды? Есть множество примеров «антидождя» и прочей химии, но московский ливень смывает составы почти мгновенно. Их приходится наносить каждые три дня, что почти всегда приводит к одному и тому же: взмаху рукой и множеству литературных и не очень синонимов к слову «надоело». Да и цены на флакончики со снадобьями давно уже «кусаются».

На помощь, как всегда, приходит могучая и всеобъемлющая китайская промышленность, которая за три копейки и пару ракушек может решить почти любой вопрос. А уж на выдумку наш народ был хитер на протяжении всех эпох. Несколько десятков рублей, полчаса времени — и зеркала получат достойную защиту от воды, позволяющую увидеть и предотвратить аварию.

Все что нужно — это защитная пленка на экран смартфона. Приобрести такую можно за 100 рублей в магазине или за 30 рублей — на просторах интернета. Выбирать надо материал поплотнее, а размер — исходя из модели авто. Главное, чтобы пленочка полностью «ложилась» на зеркало и не выпирала. Иначе добиться плотного прилегания и долгого срока службы не удастся.