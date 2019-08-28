Как навсегда избавить боковые зеркала и камеру заднего вида от воды и грязи

Фото: АвтоВзгляд
Лето нынче такое, будто осень наступила еще три месяца назад. Дожди всегда были тяжелым испытанием для автомобилей. Но когда зеркала заднего вида покрываются паутиной капель — пиши пропало. Портал «АвтоВзгляд» предлагает простой способ, позволяющий решить проблему обзора за сущие копейки. И это не реклама.
Эдуард Раскин

Итак, задача: как дешево и просто защитить зеркала заднего вида и «глазок» камеры от капель воды? Есть множество примеров «антидождя» и прочей химии, но московский ливень смывает составы почти мгновенно. Их приходится наносить каждые три дня, что почти всегда приводит к одному и тому же: взмаху рукой и множеству литературных и не очень синонимов к слову «надоело». Да и цены на флакончики со снадобьями давно уже «кусаются».

На помощь, как всегда, приходит могучая и всеобъемлющая китайская промышленность, которая за три копейки и пару ракушек может решить почти любой вопрос. А уж на выдумку наш народ был хитер на протяжении всех эпох. Несколько десятков рублей, полчаса времени — и зеркала получат достойную защиту от воды, позволяющую увидеть и предотвратить аварию.

Все что нужно — это защитная пленка на экран смартфона. Приобрести такую можно за 100 рублей в магазине или за 30 рублей — на просторах интернета. Выбирать надо материал поплотнее, а размер — исходя из модели авто. Главное, чтобы пленочка полностью «ложилась» на зеркало и не выпирала. Иначе добиться плотного прилегания и долгого срока службы не удастся.

Подобрав нужный полиэтилен, нужно как следует обезжирить зеркало легким растворителем — средством для снятия лака или моющим составом на спиртовой основе. Растворители из «гаражного набора» оставят следы и мутные подтеки.

Клеить надо так, чтобы избежать пузырей: поверхность небольшая, можно провести всю операцию и без воды. Если есть сомнения в своих талантах — распыляйте воду, клейте защитный слой, пластиковой карточкой из «Сбершопа» или «Сексбанка» аккуратно «выгоняйте» пузыри и ждите полного высыхания. Процедура требует теплой погоды или подземного гаража.

Операция по «бронированию» зеркала заднего вида доступна всем и каждому, помощь профессионалов не потребуется. Ну а если первый блин вышел комом, то потери будут невеликими, второй заход наверняка принесет успех.

А вот с камерой все несколько сложнее: во-первых, найти выгнутую под линзу пленку не просто, вероятнее всего, посылку придется подождать из Китая месяцок-другой. Во-вторых, может пригодиться опытный товарищ, который ежедневно снимает и надевает линзы. Впрочем, пульверизатор с водой поможет сдвинуть защитный слой в случае необходимости. А вот клеить на мыльную воду нельзя: остатки мыла сделают картинку с камеры мутной, непрозрачной и непригодной для использования.

безопасность дорожного движения, дорога, трасса, автохимия, лайфхак
28 августа 2019
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