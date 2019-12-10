Subaru уже не та: японцы в очередной раз отзывают на сервис свои машины

А весной японцы объявляли о самом масштабном отзыве. Тогда на ремонт пригласили владельцев 52 000 машин! У 12 723 автомобилей Impreza, XV, Forester и BRZ, выпущенных с 2012 по 2014 годы, могла разрушиться клапанная пружина. Речь шла о двухлитровых бензиновых двигателях FA20 и FB20. Второй дефект был связан с газообразным силиконом, который мог попасть в корпус выключателя стоп-сигналов. Дабы устранить этот «недуг», к дилерам пригласили владельцев 39 320 автомобилей Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, выпущенных с 2009 по 2013 годы.

С одной стороны хорошо, что производитель вовремя реагирует на возможные поломки и своевременно приглашает владельцев на сервис. Но с другой, обилие отзывных кампаний вызывает много вопросов относительно качества сборки японских машин. А заодно и о контроле качества на заводе.

Все это может подпортить имидж марки, продажи которой и так не бьют рекордов. Скажем, в России в ноябре этого года хозяев нашли всего 797 Subaru всех моделей. Львиная доля пришлась на Forester (618 машин). Для сравнения, в том же месяце прошлого года компании удалось реализовать 794 автомобиля.