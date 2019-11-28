Как из обычной «Газели» построить внедорожник, который «уделает» даже Toyota Land Cruiser

Вызов легендам мирового автопрома бросила команда «ГАЗ Рейд Спорт». На ее производстве в Ульяновске и побывал портал «АвтоВзгляд», посмотрев, как готовят машины для тяжелейших ралли-рейдов, таких как Africa Eco Race, «Шелковый путь», этапов кубка мира. Результаты говорят сами за себя: 4-кратное чемпионство в стране, 10-е место в абсолюте на Africa Eco Race-2019, 18 место в абсолюте «Шелкового пути» (там стартовало более 50 экипажей) и 11 место в абсолюте кубка мира.

Особо интересно, что при строительстве чудо-машин инженеры широко применяют гражданские газовские узлы и агрегаты. Кстати, это позволяет не задирать до небес ценники на болиды, но об их стоимости мы скажем чуть позже.