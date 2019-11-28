Как из обычной «Газели» построить внедорожник, который «уделает» даже Toyota Land Cruiser

Вызов легендам мирового автопрома бросила команда «ГАЗ Рейд Спорт». На ее производстве в Ульяновске и побывал портал «АвтоВзгляд», посмотрев, как готовят машины для тяжелейших ралли-рейдов, таких как Africa Eco Race, «Шелковый путь», этапов кубка мира. Результаты говорят сами за себя: 4-кратное чемпионство в стране, 10-е место в абсолюте на Africa Eco Race-2019, 18 место в абсолюте «Шелкового пути» (там стартовало более 50 экипажей) и 11 место в абсолюте кубка мира.
Особо интересно, что при строительстве чудо-машин инженеры широко применяют гражданские газовские узлы и агрегаты. Кстати, это позволяет не задирать до небес ценники на болиды, но об их стоимости мы скажем чуть позже.
Спортивный снаружи, серийный изнутри
И начнем с того, что ведущие мосты машин — абсолютно серийные, хотя и в усиленном корпусе: специалисты обваривают «чулки» мостов, ведь нагрузки в гонках высоки. А полуоси, приводы, дифференциал и ступицы никаким доработкам не подвергаются. И это оправдывает себя. Бывает, что если какая-то деталь требует срочной замены, механики просто идут в магазин и покупают ее.
Дальше — больше. Рулевой механизм тоже «родной», а задние барабанные тормоза поменяли на дисковые, которые стоят на передней оси «Соболя». «Барабаны» оказались неэффективны — в них набивается грязь и песок, в результате чего механизмы перегреваются и требуют частого обслуживания.
Радиатор охлаждения тоже поставили газовский, — повышенной теплоемкости, а воздушный фильтр взяли от «Валдая». «Хребет» автомобиля — рама, сделана на основе заводской: в команде просто срезают все штатные кронштейны и наваривают свои.
«Сердце» гоночного болида — известный «дизель» Cummins ISF 2.8, у которого убрали «экологию» (в гонках она не нужна), доработали турбокомпрессор, повысили давление наддува и перепрограммировали блок управления двигателем. Интересно, что «прошивки» меняют в зависимости от типа гонки, варьируя мощность мотора в диапазоне от 160 до 250 л. с. То есть, скажем, на коротких бахах у двигателя максимальная отдача, а на длинных марафонах его мощность уменьшают.
В пару к мотору приставлена пятиступенчатая механическая коробка передач Dymos, которой осталось «жить» очень недолго. Скоро ее заменят на шестиступенчатую, которой начали оснащать обычные «Газели Next». Этот агрегат выдерживает больший крутящий момент. Ну, а «раздатку» ставят от «Соболя».
Есть и такое решение, как система подкачки колес. Ее производителя долго выбирали и остановились на компании «Беркут». Ради борьбы с лишним весом ресивер сделали из алюминия, а не из стали. А на забор воздуха поставили воздушный фильтр от УАЗа. Машины ведь часто едут по песку и пыли, потому два компрессора могут так «надышаться», что перестанут работать.
Поколение Next
Сейчас в команде есть автомобили как на рессорной, так и на пружинной подвеске. О последней — разговор особый. Это следующее поколение газовских гоночных машин, которые будут еще быстрее.
Дело в том, что ход подвески у «рессорной» машины — 180 мм, а на пружинной доходит до 300 мм. В общем, если заняться любимым делом всех автожурналистов — «вывешиванием» автомобиля, то одно колесо вывесится относительно другого больше, чем на полметра!
Результат усилий вот какой. На круге машина с пружинной подвеской «везет» автомобилю с рессорной целых десять минут. Преимущество просто огромно.
Масло — масляное
Пара слов про моторные и трансмиссионные масла, которые так же никакие не гоночные, а абсолютно обычные. В команде перепробовали продукцию большинства известных производителей и особенно недовольны остались качеством смазки от российских брендов.
Нелестные отзывы получили как моторные масла, так и трансмиссионные. Поиск привел к смазке Total, но сейчас отказались и от нее, перейдя на Motul. Как показала практика, одна только коробка передач «ходит» с этим маслом в три раза дольше.
Скинуть лишнее
Кабины команде поставляет ГАЗ, а дальше инженеры начинают бороться за снижение веса. Крылья, двери, крышу и капот изготавливают из карбона. Причем, своими силами. Дело это далеко не дешевое, но оно того стоит. Скажем, карбоновое крыло обходится в 10 000 рублей, при этом оно «держится» сезон. Если бы деталь была серийная — поменяли таких штук десять. В итоге и денег бы потратили много и машина была тяжелая.
Вот еще пример: серийная дверь весит 25 кг, а карбоновая — всего 3,5 кг. То есть поменяв две двери, можно скинуть почти 50 кг. Для гонок это очень много.
Сколько стоит
Ну, и на закуску, примерный расчет, сколько стоит построить «Газель Next», которая «уделает» гоночные «Ленд Крузеры» и BMW.
Серийный автомобиль обходится в 1 500 000 рублей. Дальше команда покупает омологированный топливный бак (500 000 рублей) и «кресла-ковши» с ремнями безопасности (500 000 рублей). Восемь амортизаторов King обойдутся еще в 1 000 000 рублей. Сборка машины стоит 1 500 000 – 2 000 000 рублей. В итоге получаем 5 500 000 рублей. То есть это дешевле, чем даже стандартный Land Cruiser 200. Что уж говорить о подготовленном.
Так что «Соболь 4x4» и «Газель Next» — это самые дешевые гоночные автомобили российских ралли рейдов. При этом — одни из самых быстрых и успешных. И, между прочим, «Газ Рейд Спорт» строит их не только для себя. То есть любой желающий принять участие в спортивных состязаниях может заказать себе такой автомобиль и потягаться на равных со звездами мирового автоспорта.
Что же касается гражданских «Газелей» и «Соболей», то производитель весьма активно использует гоночный опыт в их доработке и модернизации. Так, например, были внесены изменения в конструкцию рессор и доработаны полуоси, что значительно увеличило их ресурс. Кроме этого, завод изменил крепления кабин к раме — усилил эти места. А при сварке кабин количество точек сварки увеличено.
Команда постоянно на связи с производителем. После гонки коллектив готовит отчет и направляет его в инжиниринговый центр ГАЗа. Ведь задача команды, не только демонстрировать возможности машин, но еще и испытывать узлы и агрегаты. А ралли-рейды — это самые жесткие условия. По этому направлению, на сегодняшний день, ГАЗ — безусловный лидер в национальном автопроме.