Кроссовер Aston Martin может разорить компанию

Дело в том, что второй и третий кварталы 2019 года компания закончила с убытками. Все из-за того, что мировой спрос на спорткары Aston Martin был ниже, чем прогнозировали. Чтобы закончить разработку премиального кроссовера DBX и начать его серийный выпуск, генеральному директору Aston Martin Энди Палмеру, пришлось брать кредит, тем самым еще больше увеличивая долговые обязательства производителя.

Однако топ-менеджер уверен, что успешный запуск кроссовера снова сделает компанию прибыльной. А это, в свою очередь, позволит закончить работы над среднемоторным спорткаром Vanquish и электромобилем Lagonda.

Ну а провал продаж, может вогнать британцев в глубокий кризис из которого будет не так-то легко выйти. И на это есть определенные основания. Портал «АвтоВзгляд» был на премьере кроссовера в Гуанчжоу, и уже тогда отметил посредственное качество сборки автомобиля.

Если «Астон» не победит все детские болезни DBX, то сильно рискует, ведь конкуренция в премиум-сегменте высока, да и оппоненты сильны. Чего только стоят Porsche Cayenne и Range Rover.