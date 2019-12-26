К чему надо готовиться при покупке подержанного Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander сейчас реально приобрести за вменяемые деньги. Скажем, автомобиль 2013 года с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. и пробегом 80 000 км продают за 780 000 рублей. Экземпляр с примерно такой же цифрой на одометре, но более мощным двигателем объемом 2,4 л (167 л. с.) обойдется в 850 000 рублей. Так что же ждет покупателей, подержанного кроссовера?

Кузов

Лакокрасочное покрытие Mitsubishi Outlander довольно слабое. Сколы и царапины на капоте и передних крыльях — явление частое. Причем, в местах сколов металл может начать быстро окисляться, так что затягивать с ремонтом не советуем. Сильная же ржавчина на кузове появляется редко. Это скажет о том, что машину восстанавливали после аварии и на ремонте сильно экономили. Не славится своей прочностью и лобовое стекло. Сколы и трещины появляются здесь довольно часто.