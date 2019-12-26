К чему надо готовиться при покупке подержанного Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander сейчас реально приобрести за вменяемые деньги. Скажем, автомобиль 2013 года с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. и пробегом 80 000 км продают за 780 000 рублей. Экземпляр с примерно такой же цифрой на одометре, но более мощным двигателем объемом 2,4 л (167 л. с.) обойдется в 850 000 рублей. Так что же ждет покупателей, подержанного кроссовера?
Кузов
Лакокрасочное покрытие Mitsubishi Outlander довольно слабое. Сколы и царапины на капоте и передних крыльях — явление частое. Причем, в местах сколов металл может начать быстро окисляться, так что затягивать с ремонтом не советуем. Сильная же ржавчина на кузове появляется редко. Это скажет о том, что машину восстанавливали после аварии и на ремонте сильно экономили. Не славится своей прочностью и лобовое стекло. Сколы и трещины появляются здесь довольно часто.
Силовой агрегат
Кроссовер комплектовали бензиновыми моторами объемом 2 л (146 л. с.), 2,4 л (167 л. с.) и 3 л (230 л. с. ). Первые два агрегата без проблем потребляют 92-й бензин, а самому мощному прописан 95-й. Серьезных проблем с ними нет. Достаточно заправляться на проверенных АЗС, да обслуживать моторы вовремя. Хотя многие мастера рекомендуют сокращать рекомендованный интервал замены масла с 15 000 км, до 8 000—10 000 км.
А вот вариатор, который работает в паре с двумя младшими моторами, попил владельцам немало крови. Поэтому мы не рекомендуем «гонять» машину по бездорожью, да и в городе к ней нужно относится бережно. Чтобы продлить жизнь CVT, стоит избегать нагрузок, при которых ремень вариатора будет проскальзывать. Например, когда водитель хочет переехать бордюр и колеса машины утыкаются в высокий поребрик. В таких режимах на трансмиссию идут ударные нагрузки, что сокращает ресурс вариатора. А долгое буксование в грязи приводит к локальному перегреву узлов.
Подвеска
У «Аутлендера» стандартная для кроссоверов схема подвесок: спереди — «Мак-Ферсон», сзади — многорычажка. В целом ходовая проблем не доставляет, но на некоторые вещи стоит обратить внимание. Например, стойки стабилизатора «живут» около 40 000 км, а задние амортизаторы «ходят» скромные 50 000—60 000 км. Наконец, при замене тормозных колодок обязательно нужно смазывать направляющие суппортов, иначе со временем они начнут подклинивать.
Покупать или нет
Outlander слывет надежным автомобилем. Единственное, что может разочаровать, это вариатор, потому к его диагностике нужно подходить тщательно. Неплохо бы знать и сервисную историю приглянувшегося подержанного экземпляра. Если при приличном пробеге автомобиля агрегат не обслуживали и не меняли масло, это должно насторожить. Ведь затраты на ремонт могут лечь на плечи нового хозяина машины.