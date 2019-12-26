Subaru привезет в Россию четыре новинки

В 2020 году кроссовер Subaru XV ждет обновление. Японскому SUV доработают внешность и интерьер, так же модель получит новые опции. Напомним, что сейчас XV предлагают с двумя силовыми агрегатами, объемом 1,6 л (114 л. с.) и 2 л (150 л. с.). Цены начинаются от 1 819 000 рублей.

Кроссовер Forester, который пользуется у россиян самым большим спросом, разживется еще одной комплектацией. Правда, пока не ясно, будет ли это оснащение базовым или более дорогим. Кроме этого, у «Форестера» появится и спецверсия.

Получит спецверсию и Subaru Legacy Она будет создана на манер исполнения Black Line для универсала Outback.

Напомним, что Subaru Outback Black Line отличается от других комплектаций окрашенной в черный цвет решеткой радиатора, такими же черными рейлингами на крыше и колесными дисками, конечно же, черного цвета. В салоне на подголовниках вышито названии серии, установлена премиальная аудиосистема Harman JBL с девятью динамиками, а у камеры заднего вида появился омыватель.