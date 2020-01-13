УАЗ готовит очередную спецверсию «Патриота»

Пока это слухи, но ведь дыма без огня не бывает. Да и повод есть. В этом году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Вот маркетологи и засуетились. Тем более, что у ульяновцев уже есть версия «Экспедиция». Почему бы не сделать ее «антарктической».

Фотографии готового автомобиля пока нет. Внедорожник, что на фото, максимально близко подходит под новую версию «Патриота». Кроме белого цвета кузова, у машины будут колесные диски черного цвета, дополнительный отопитель салона, багажник на крыше, а также обогрев руля, лобового стекла и передних сидений. Полный список опций обещают обнародовать в течение пары месяцев.

Каких-либо изменений в техническом плане «Патриот» не получит, так что покупка спецверсии позволит покупателям всего лишь немного сэкономить на дополнительном оборудовании.