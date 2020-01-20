Renault готовит новый бюджетный кроссовер под индексом HBC

Ранее фотошпионы регулярно «ловили» автомобиль на дорожных испытаниях. Но поскольку на таких тестах все машины закрывают камуфляжной пленкой, дизайн Renault HBC пока можно оценить лишь по рендерам, один из которых разместил сайт Indianautosblog.

На рисунках видно, что компактный SUV длиной менее четырех метров получит узкие светодиодные фары, а чуть ниже разместятся дневные ходовые огни. Салон, скорее всего, сделают в духе соплатформенного компактвэна Renault Triber. Но у HBC будет своя передняя панель с крупным сенсорным мультимедиа-дисплеем. Базовым агрегатом кроссовера станет малообъемный литровый мотор мощностью 95 сил, агрегатированный с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом». Не исключено, что предложат и более мощные силовые агрегаты.

Дебют HBC должен состояться в индийском Нью-Дели на мотор-шоу Auto Expo, а к дилерам первые экземпляры приедут в середине 2020 года.