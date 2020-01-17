5 кроссоверов за 1 500 000 рублей, которые определенно порадуют своих владельцев

Сегмент SUV в России растет уже не первый год, потому предложений масса. Мы хотим подобрать автомобиль в максимальной комплектации, которая возможна за 1 500 000 кровно заработанных. А еще надо, чтобы кроссовер имел должный уровень комфорта. Итак, начнем…
Hyundai Creta
Первый автомобиль, на который стоит обратить внимание — Hyundai Creta. В имеющуюся у нас сумму укладывается самый «нафаршированный» SUV с 2-литровым 149-сильным мотором и «автоматом». Привод, конечно же, полный. Комплектация Travel (1 375 000 рублей) — самая богатая. Тут есть климат-контроль, обогрев кресел, лобового стекла, задние парктроники.
А за 75 000 рублей авто можно дополнить пакетом Style, который включает светодиодные фонари, 7-дюймовый экран мультимедиа, отделку сидений кожей. В результате столь «богатая» Creta обойдется в 1 450 000 рублей.
KIA Sportage
За 1,5 млн. рублей, а точнее за 1 469 900 рублей, можно приобрести еще один корейский кроссовер, побольше и престижнее. Правда, оснащение у него ожидаемо будет беднее. Такой Sportage оснащен 150-сильным мотором, объемом 2 л, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод — исключительно передний.
В оснащении — кондиционер, иммобилайзер, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, передние и задние электростеклоподъёмники.
Nissan Qashqai
Ровно в 1 500 000 рублей укладывается популярный у наших покупателей японец — Nissan Qashqai. Переднеприводная машина оснащена бензиновым мотором объемом 2 л (144 л. с.), который работает в паре с вариатором. За эти деньги вы получите не самую бедную комплектацию QE с обогревом кресел, заднего дивана, лобового стекла и руля. Будет и круиз-контроль, 5-дюймовый дисплей в центре передней панели, двухзонный «климат», 6 динамиков и прочие блага.
Suzuki Vitara
Японский кроссовер слывет надежным и довольно комфортабельным, поэтому он и попал в наш список. В имеющуюся сумму укладывается автомобиль в средней комплектации GL+, который продают за 1 489 000 рублей.
Под капотом моноприводного автомобиля работает бензиновый мотор объемом 1,6 л (117 л. с.) в паре с шестиступенчатым «автоматом». В перечне оснащения значатся камера заднего вида, круиз- и климат-контроль, 7-дюймовый экран мультимедиа, 16-дюймовые колеса.
Renault Arkana
У компании Renault много доступных кроссоверов. Однако из всего разнообразия, мы выбрали именно «Аркану», потому как это самый свежий SUV от французского бренда. Плюс у машины довольно высокий уровень комфорта, да и подвеска настроена неплохо.
В 1 500 000 рублей попадают версии, как с передним, так и полным приводом. Кроссовер со всеми ведущими стоит 1 470 000 рублей (комплектация Style TCe 150), а переднеприводный вариант в более богатом оснащении Prime обойдется всего на 5 000 рублей дороже. Мы остановимся на версии 4x4.
«Аркана» оснащена наддувным мотором объемом 1,4 л (150 л. с.), который работает в паре с вариатором. В версии Style покупатель получит обогрев руля, лобового стекла и передних сидений, регулировку руля по высоте и вылету, климат-контроль, систему кругового обзора и прочие ватрушки.