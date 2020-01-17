5 кроссоверов за 1 500 000 рублей, которые определенно порадуют своих владельцев

Сегмент SUV в России растет уже не первый год, потому предложений масса. Мы хотим подобрать автомобиль в максимальной комплектации, которая возможна за 1 500 000 кровно заработанных. А еще надо, чтобы кроссовер имел должный уровень комфорта. Итак, начнем…

Hyundai Creta

Первый автомобиль, на который стоит обратить внимание — Hyundai Creta. В имеющуюся у нас сумму укладывается самый «нафаршированный» SUV с 2-литровым 149-сильным мотором и «автоматом». Привод, конечно же, полный. Комплектация Travel (1 375 000 рублей) — самая богатая. Тут есть климат-контроль, обогрев кресел, лобового стекла, задние парктроники.

А за 75 000 рублей авто можно дополнить пакетом Style, который включает светодиодные фонари, 7-дюймовый экран мультимедиа, отделку сидений кожей. В результате столь «богатая» Creta обойдется в 1 450 000 рублей.