Новый Nissan Qashqai покажут осенью, а потом мы ждем его в России

Вероятнее всего, новый Qashqai будет базироваться на модульной платформе CMF (Common Module Family). Напомним, что эта инженерная архитектура была анонсирована еще в 2013 году.

Если говорить о силовых агрегатах, то предположим, что у кроссовера останутся бензиновые двигатели, а вот дизель уберут, ведь в Европе моторы на тяжелом топливе начали «гнобить». Так же у модели будут и гибридные версии. Одна из них — ePower, которая использует привычный бензиновый мотор как вспомогательный агрегат для зарядки аккумуляторов, которые питают тяговые электродвигатели. В Японии такую систему уже использует Nissan Note.

Qashqai сильно изменится внешне. Скорее всего, некоторые стилистические решения дизайнеры возьмут от концепта Imq, а кое-что от нового Juke. Кардинальные изменения ожидаются и в интерьере. У машины появится новая панель приборов и мультимедиа-система.

Что касается дебюта нового Qashqai в России, то точной информации об этом нет. Скорее всего, производитель пойдет по тому же пути, каким он шел выводя на рынок актуальную модель. То есть, европейский вариант SUV будет кардинально доработан в плане настроек подвески и рулевого управления. Даже шины, которыми станут комплектовать «Кашкаи» на заводе, будут иные, нежели у европейского варианта. Об этом, портал «АвтоВзгляд» подробно писал.