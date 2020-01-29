Новый Nissan Qashqai покажут осенью, а потом мы ждем его в России

Фото: autocar.co.uk
Qashqai третьего поколения готовится к дебюту на мотор-шоу во Франкфурте. В Европе, да и в России, это самая продаваемая модель Nissan. Однако российский Qashqai сильно отличается от европейского в техническом плане. К чему же готовиться потенциальным покупателям, уточнил портал «АвтоВзгляд».

Вероятнее всего, новый Qashqai будет базироваться на модульной платформе CMF (Common Module Family). Напомним, что эта инженерная архитектура была анонсирована еще в 2013 году.

Если говорить о силовых агрегатах, то предположим, что у кроссовера останутся бензиновые двигатели, а вот дизель уберут, ведь в Европе моторы на тяжелом топливе начали «гнобить». Так же у модели будут и гибридные версии. Одна из них — ePower, которая использует привычный бензиновый мотор как вспомогательный агрегат для зарядки аккумуляторов, которые питают тяговые электродвигатели. В Японии такую систему уже использует Nissan Note.

Qashqai сильно изменится внешне. Скорее всего, некоторые стилистические решения дизайнеры возьмут от концепта Imq, а кое-что от нового Juke. Кардинальные изменения ожидаются и в интерьере. У машины появится новая панель приборов и мультимедиа-система.

Что касается дебюта нового Qashqai в России, то точной информации об этом нет. Скорее всего, производитель пойдет по тому же пути, каким он шел выводя на рынок актуальную модель. То есть, европейский вариант SUV будет кардинально доработан в плане настроек подвески и рулевого управления. Даже шины, которыми станут комплектовать «Кашкаи» на заводе, будут иные, нежели у европейского варианта. Об этом, портал «АвтоВзгляд» подробно писал.

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29 января 2020
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