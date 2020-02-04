Skoda завалит мир дешевыми кроссоверами

Габариты концепта сравнимы с компактным кроссовером Kamiq, который чехи приготовили для европейского рынка. Длина Vision IN — 4256 мм, а колесная база равна 2671 мм. То есть концепт длинее «Камика» на 19 мм.

Под капотом Vision IN установлен наддувный бензиновый мотор объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с. Вероятнее всего, этот тот же двигатель, что получил Karoq, который теперь доступен и в России.

В основе перспективного SUV — модульная платформа MQB-A0 IN. Это упрощенная версия глобальной модульной архитектуры, которую разработали специально для рынков развивающихся стран.

Ожидается, что серийное производство модели, которая станет одним из самых маленьких SUV в модельном ряду Skoda, начнется в первом квартале 2021 года.