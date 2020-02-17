Европейцы отметили Range Rover Evoque престижной премией

Второй Range Rover Evoque был назван «Лучшим импортируемым компактным внедорожником» по итогам масштабного соцопроса, проведенного немецким изданием Auto Motor und Sport. За автомобиль отдали свои голоса более 100 000 читателей.

— Премия «Выбор читателей» является одним из самых важных показателей для всей автомобильной индустрии. — прокомментировал итоги голосования коммерческий директор Jaguar Land Rover Феликс Бротигем.

Стоит отметить, что Range Rover Evoque первой генерации получал аналогичный титул три раза подряд — в 2015, 2016 и 2017 годах. И это не единственные его трофеи. За восемь лет существования, первый «Эвок» умудрился взять свыше 200 международных наград, разлетевшись тиражом в 772 000 экземпляров.