Шипы на асфальте: не пора ли менять зимнюю резину на летнюю

Зима 2019—2020 нанесла серьезнейший урон в рядах поклонников шипованной резины: в центральной России за три месяца «холодов» случилась лишь пара-тройка дней, когда шипы были уместны. Все остальное время можно было обойтись и без лязга при движении. Сибирь и Урал — другое дело, там и зима была настоящая, и дороги сложнее. А вот столичный водитель, стоящий в своей пробке по ступицы в реагенте, наверняка уже считает дни и внимательно смотрит на термометр. Очередей в шиномонтаже пока нет, так может сделать ход конем? Такие мысли стоит гнать из головы «поганой метлой» сразу по нескольким причинам.
Во-первых, любой опытный водитель знает, что железо дороже резины. Другими словами, ночные заморозки могут устроить на улицах такой каток, что даже зимним шинам будет сложно. Про летние и упоминать стыдно. Во-вторых, синоптики предполагают, а Господь — располагает. Никакие увещевания Гидрометцентра не дают гарантий, что завтра не наступит полноценная зима, которая запросто может продлиться до самого мая. Кто на День Победы снег с машины не сметал?
Ну и, наконец, в-третьих: согласно Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», в зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — легковые автомобили обязаны быть оснащены зимними шинами. Покрышками, имеющими индекс «снежинка» и буквенное обозначение, содержащее литеры «M» и «S». Речь идет про все транспортные средства категории «В», в том числе грузовые.
Изучив документ, получаем достаточно понятное руководство к действию: согласно закону, водители могут использовать летние шины с марта по ноябрь, шипованные — с сентября по май, а фрикционные — круглогодично. Однако стоит помнить, что сезонные покрышки отличаются не только наличием шипов, но и составом резиновой смеси.
Любые зимние шины начинают «плыть», когда среднесуточная температура пересекает отметку в +7 градусов по шкале Цельсия, а летняя шина, какой бы фирменной и дорогой она не была, уже при «нуле» начинает дубеть. Сцепление с покрытием ухудшается, машина теряет управляемость и становится «санками» даже в легком повороте. Воистину, оно того не стоит.
Весна, какой бы ранней она в этом году не стала, наступит только 1 марта. Именно в этот миг стоит задуматься не только о подарках к близящемуся — марта, но и о смене зимних шин на летние. И не минутой раньше. Впрочем, подарки дамам лучше приобрести заранее.