Шипы на асфальте: не пора ли менять зимнюю резину на летнюю

Зима 2019—2020 нанесла серьезнейший урон в рядах поклонников шипованной резины: в центральной России за три месяца «холодов» случилась лишь пара-тройка дней, когда шипы были уместны. Все остальное время можно было обойтись и без лязга при движении. Сибирь и Урал — другое дело, там и зима была настоящая, и дороги сложнее. А вот столичный водитель, стоящий в своей пробке по ступицы в реагенте, наверняка уже считает дни и внимательно смотрит на термометр. Очередей в шиномонтаже пока нет, так может сделать ход конем? Такие мысли стоит гнать из головы «поганой метлой» сразу по нескольким причинам.

Во-первых, любой опытный водитель знает, что железо дороже резины. Другими словами, ночные заморозки могут устроить на улицах такой каток, что даже зимним шинам будет сложно. Про летние и упоминать стыдно. Во-вторых, синоптики предполагают, а Господь — располагает. Никакие увещевания Гидрометцентра не дают гарантий, что завтра не наступит полноценная зима, которая запросто может продлиться до самого мая. Кто на День Победы снег с машины не сметал?

Ну и, наконец, в-третьих: согласно Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», в зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — легковые автомобили обязаны быть оснащены зимними шинами. Покрышками, имеющими индекс «снежинка» и буквенное обозначение, содержащее литеры «M» и «S». Речь идет про все транспортные средства категории «В», в том числе грузовые.