Россиянам понравилось покупать Jaguar Land Rover через интернет

В начале февраля марки Jaguar и Land Rover закончили подключение своих дилеров к онлайн-кассам. Благодаря чему, у россиян появилась возможность забронировать нужный автомобиль, не отрываясь от компьютера. Для этого достаточно внести депозит в размере 30 000 рублей, и выбранную машину оставят за потенциальным покупателем на 72 часа.

За это время необходимо подъехать в шоу-рум и выкупить авто. Иначе задаток автоматически возвращается на карту потребителя, а автомобиль вновь выставляется на продажу. По этой схеме британцы реализовали в нашей стране около 1000 кроссоверов, внедорожников, седанов и купе (лучше всего расходились паркетники Jaguar F-Pace и Land Rover Discovery Sport). Это можно назвать неплохим результатом с учетом того, что суммарно оба бренда отдали в руки покупателей в России с начала года чуть меньше 9300 авто.

Напомним, с начала года автомобили Land Rover и Jaguar поднимутся в цене из-за увеличения утилизационного сбора: прайсы рванут вверх на 1,5—2,5%.