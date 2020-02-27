Кроссоверы, готовые взорвать российский рынок в 2020 году

Итак, начнем с корейцев, у которых всегда в «рукаве» есть что-то интересное.
Hyundai Palisade
В этом году Hyundai может привести к нам полноразмерный кроссовер Palisade, который станет флагманским SUV марки. Габариты автомобиля немаленькие: длина — 4981 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1750 мм.
Под капотом могут оказаться — на выбор — два двигателя. Это бензиновый мотор объемом 3,8 литра, развивающий 295 л. с. и 2,2-литровый «дизель» с отдачей 150 л. с.
У базовых версий будет переднеприводная компоновка, а более дорогих комплектациях предложат фирменную систему полного привода HTRAC. Ожидается, что Palisade приедет к дилерам во второй половине 2020 года.
Genesis GV80
В основе этого премиального SUV лежит новая платформа с продольным расположением двигателя. Если говорить о размерах, то длина GV80 на 23 мм больше, чем BMW X5 — 4945 мм.
Покупателям предложат три мотора: трехлитровый наддувный «дизель», мощностью 278 л. с., и два бензиновых агрегата объемом 2,5 и 3,5 л. Ожидается, что их мощность составит 300 и 380 л. с. соответственно. Коробка передач — безальтернативный восьмиступенчатый «автомат». Его традиционный селектор заменили модной шайбой. Этот автомобиль ожидаем во второй половине года.
Chery Tiggo 8
Китайский автопроизводитель начал прием заказов на 7-местный кроссовер Tiggo 8. Автомобиль приедет к дилерам уже в марте. О ценах портал «АвтоВзгляд» уже писал, так что вкратце расскажем про новинку.
Chery Tiggo 8 построен на модульной платформе T1X. Эту «тележку» Chery разрабатывала совместно с Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. У новинки российского рынка стандартная для городских «паркетинков» схема подвесок — McPherson спереди и «многорычажка» сзади.
Под капотом стоит 2-литровый наддувный агрегат в 170 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод — только передний.
Tiggo 8 станет первой семиместной моделью Chery в России. То есть конкурировать «китаец» станет с трехрядными Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq.
Mitsubishi Outlander
Хорошо известный российским покупателям кроссовер пережил обновление. Подробно, мы об этом писали на днях. Поэтому дабы не повторяться, напомним, что самым заметным обновлением стало появление головного устройства «Яндекс.Авто» со всеми предустановленными сервисами самой крупной российской IT-компании, а также новации по технической части. В частности, теперь все полноприводные «Аутлендеры» станут оснащать системой S-AWC или Super All Wheel Control. Она помогает водителю на скользкой дороге и при резких маневрах, подтормаживая внутреннее колесо и добавляя крутящего момента на внешнее. Раньше ей оснащали лишь самые мощные версии — Outlander GT.