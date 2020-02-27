Кроссоверы, готовые взорвать российский рынок в 2020 году

Итак, начнем с корейцев, у которых всегда в «рукаве» есть что-то интересное.

Hyundai Palisade

В этом году Hyundai может привести к нам полноразмерный кроссовер Palisade, который станет флагманским SUV марки. Габариты автомобиля немаленькие: длина — 4981 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1750 мм.

Под капотом могут оказаться — на выбор — два двигателя. Это бензиновый мотор объемом 3,8 литра, развивающий 295 л. с. и 2,2-литровый «дизель» с отдачей 150 л. с.

У базовых версий будет переднеприводная компоновка, а более дорогих комплектациях предложат фирменную систему полного привода HTRAC. Ожидается, что Palisade приедет к дилерам во второй половине 2020 года.

Genesis GV80

В основе этого премиального SUV лежит новая платформа с продольным расположением двигателя. Если говорить о размерах, то длина GV80 на 23 мм больше, чем BMW X5 — 4945 мм.

Покупателям предложат три мотора: трехлитровый наддувный «дизель», мощностью 278 л. с., и два бензиновых агрегата объемом 2,5 и 3,5 л. Ожидается, что их мощность составит 300 и 380 л. с. соответственно. Коробка передач — безальтернативный восьмиступенчатый «автомат». Его традиционный селектор заменили модной шайбой. Этот автомобиль ожидаем во второй половине года.