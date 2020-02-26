В каких случаях просто необходимо снимать подголовники с кресел автомобиля

Фото: Drive2.ru
В любом современном автомобиле есть подголовники, которые практически перед каждой поездкой лучше регулировать. А изредка — так и вообще снимать. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Отметим сразу, что на водительском кресле подголовник должен быть всегда — вопрос безопасности. Причем его просто необходимо регулировать. Напомним, у корректно отрегулированного элемента расстояние между ним и затылком водителя должно быть не менее четырех, и не более девяти сантиметров.

Так же портал «АвтоВзгляд» уже писал, что эти устройства, как и ремень безопасности, входят в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» (пункт 7.9). В соответствии со статьей 12.5.1 КоАП за нарушение правила водитель рискует заплатить штраф в размере 500 рублей.

Однако если водитель в машине один, подголовники заднего дивана можно на время снять. Дело в том, что в погоне за красивым дизайном, многие автопроизводители забывают про функциональность. В итоге, задние стекла хетчбэков и даже кроссоверов напоминают бойницу, через которую нужно буквально всматриваться и пытаться понять, что происходит за кормой. Подголовники в этом случае еще больше сужают обзор. Ну, а совсем трудно становится, когда водитель едет в условиях плохой видимости. Без подголовников обзор будет хоть немного, но лучше, а это значит, что поездка станет безопаснее.

Фото из открытых источников

Будьте внимательны и при установке детского кресла. Часто бывает так, что подголовник автокресла упирается в подголовник заднего дивана. Из-за этого между спинкой детского сиденья и диваном остается большой зазор. А его быть не должно. Поэтому — смело снимаем подголовник авто, чтобы спинка детской «сидушки» прилегала к заднему сиденью плотно.

Подголовники также можно снять, если перевозите длинномер и спинки сидений приходится складывать. Таким образом, скажем, лыжи не будут упираться в потолок. Ну а затем не забудьте установить все на место. Ведь если в машину сядут пассажиры, в случае аварии они рискуют получить хлыстовые травмы шеи.

вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, седан, кроссоверы, авария
26 февраля 2020
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