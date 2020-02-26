В каких случаях просто необходимо снимать подголовники с кресел автомобиля

Отметим сразу, что на водительском кресле подголовник должен быть всегда — вопрос безопасности. Причем его просто необходимо регулировать. Напомним, у корректно отрегулированного элемента расстояние между ним и затылком водителя должно быть не менее четырех, и не более девяти сантиметров.

Так же портал «АвтоВзгляд» уже писал, что эти устройства, как и ремень безопасности, входят в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств» (пункт 7.9). В соответствии со статьей 12.5.1 КоАП за нарушение правила водитель рискует заплатить штраф в размере 500 рублей.

Однако если водитель в машине один, подголовники заднего дивана можно на время снять. Дело в том, что в погоне за красивым дизайном, многие автопроизводители забывают про функциональность. В итоге, задние стекла хетчбэков и даже кроссоверов напоминают бойницу, через которую нужно буквально всматриваться и пытаться понять, что происходит за кормой. Подголовники в этом случае еще больше сужают обзор. Ну, а совсем трудно становится, когда водитель едет в условиях плохой видимости. Без подголовников обзор будет хоть немного, но лучше, а это значит, что поездка станет безопаснее.