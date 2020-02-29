Все слабые места подержанного Mazda CX-5

Модель представили в 2011 году, а в 2015 году провели рестайлинг. В целом, машина получилась довольно надежной. Кузов стойко выдерживает испытания пескоструйкой и противогололедными реагентами. Да и в салоне с годами «сверчков» не прибавляется. Однако на кое-какие вещи все же надо обратить внимание.

Скажем, на систему i-stop, которая глушит двигатель во время коротких остановок, что помогает экономить топливо. Такой «рваный» режим работы мотора сказывается на приводном ремне генератора. Нередко он рвется. Так что перед покупкой проверьте ремень на наличие трещин.

Как и у любого современного автомобиля, в «пятерке» много электронных систем помощи водителю. Потому перед покупкой хорошо бы провести их диагностику. Ведь забарахлившие датчики могут стать причиной, как небольших проблем, так и серьезных неисправностей.

Скажем, при выходе из строя системы мониторинга слепых зон перестанет зажигаться оранжевый индикатор в корпусе зеркала заднего вида. С этим жить можно. А вот при некорректной работе системы динамической стабилизации DSC машину может заносить в поворотах.