Все слабые места подержанного Mazda CX-5

Модель представили в 2011 году, а в 2015 году провели рестайлинг. В целом, машина получилась довольно надежной. Кузов стойко выдерживает испытания пескоструйкой и противогололедными реагентами. Да и в салоне с годами «сверчков» не прибавляется. Однако на кое-какие вещи все же надо обратить внимание.
Скажем, на систему i-stop, которая глушит двигатель во время коротких остановок, что помогает экономить топливо. Такой «рваный» режим работы мотора сказывается на приводном ремне генератора. Нередко он рвется. Так что перед покупкой проверьте ремень на наличие трещин.
Как и у любого современного автомобиля, в «пятерке» много электронных систем помощи водителю. Потому перед покупкой хорошо бы провести их диагностику. Ведь забарахлившие датчики могут стать причиной, как небольших проблем, так и серьезных неисправностей.
Скажем, при выходе из строя системы мониторинга слепых зон перестанет зажигаться оранжевый индикатор в корпусе зеркала заднего вида. С этим жить можно. А вот при некорректной работе системы динамической стабилизации DSC машину может заносить в поворотах.
Под капот CX-5 — в зависимости от модификайии — ставили два бензиновых мотора, объемом 2 и 2.5 литра. Оба — с фирменной технологией Skyactive, то есть у агрегатов высокая степень сжатия — 13 и 14 соответственно.
Бывает, что двигатели поедают масло, так что за уровнем надо следить постоянно. При масляном голодании первыми сдаются шатунные вкладыши, о чем скажут характерные стуки под капотом. Ну а топливные форсунки очень чувствительны к качеству бензина, поэтому нужно заправляться только на проверенных АЗС.
Дизельный мотор объемом 2,2 литра более проблемный. Со временем у него закоксовываются масляные каналы, что приводит к дефициту смазки. Если процесс запустить, двигатель попросту придется выбросить.
Гидромеханический «автомат» надежен, однако если начались удары при переключении передач, пора обращаться в сервис, дабы в гидросистему не попала стружка. Мастера заменят масло в «коробке» и «перепрошьют» ее блок управления. Помните: при правильной эксплуатации «автомат» без проблем «выхаживает» свыше 150 000 км.
В целом, Mazda CX‑5 — довольно удачный кроссовер. Если за машиной следить, она не потребует капитальных затрат даже после 200 000 км пробега. Вот только выбирайте кроссоверы с бензиновыми моторами, а не с «дизелем». Агрегат на тяжелом топливе способен доставить немало хлопот.