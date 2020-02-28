Почему «умирает» мотор машины после заливки нового масла

Как тут не вспомнить малообъемные теплонагруженные моторы. Маслу в них приходится раза в два тяжелее, нежели в атмосферных агрегатах, ведь пробки в мегаполисах никто не отменял. Добавим сюда сезонную жару и вечное желание нашего человека посильней притопить газ. В итоге получаем благоприятные условия для начала полимеризации. Потому в турбодвигателях смазку нужно менять чаще, иначе легко попасть на дорогой ремонт.

Еще одной причиной «волшебного» превращения дорогого расходника в черную жижу может стать осадок. Встречается редко, но тем не менее. Он представляет собой очень мелкие частички катализатора.

Заметим, автомобильный катализатор, то есть железка, которая висит под днищем, к упомянутому катализатору никакого отношения не имеет. В нашем случае — это порошек, который используют на заводе при производстве масла. Он может попасть в готовую продукцию, скажем, при ошибке или нарушении производственного цикла.

А катализатор, как мы помним из химии — это и есть та движущая сила, благодаря которой может начаться неконтролируемый процесс окисления смазки. Для начала химической реакции нужны температура и давление. Все это в двигателе есть. Результат — загубленный мотор. Так что если увидели в масле осадок, даже совсем небольшой, его лучше не использовать. Сколько бы эта смазка не стоила. Последствия будут фатальными.