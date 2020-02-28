Почему «умирает» мотор машины после заливки нового масла

Фото из открытых источников
Часто бывает, что после заливки в двигатель свежекупленного моторного масла двигатель автомобиля глохнет после совсем короткой поездки. А после посещения автосервиса выясняется, что смазка превратилась в черную вязкую жижу, наподобие гудрона. Портал «АвтоВзгляд» объяснит, как это может произойти.

Моторное масло мы, чаще всего, покупаем в магазинах. И не смотрим ни на дату выпуска, ни на его состояние (последнее, заметим, сделать затруднительно, ведь расходник продают в пластиковых или жестяных канистрах). Затем автовладелец заливает новое масло в двигатель, проезжает тысячи три километров и получает серьезную проблему в виде капитального ремонта агрегата. Все потому, что масло вдруг превратилось в вязкую густую субстанцию. Что произошло?

А случилось следующее: по какой-то причине вязкость смазки резко увеличилась. Это могло произойти при неожиданной полимеризации некоторых составных компонентом пакета присадок, которые есть в каждом моторном масле. Или если автолюбитель залил в мотор одну из тех «чудодейственных» присадок, что в изобилии продают в любом автомагазине. А причиной начала такого разрушительного процесса становится так называемый объемный перегрев моторного масла. Так что если двигатель начал перегреваться, нужно не только устранить эту проблему, но и сразу заменить масло новым.

Осадок в моторном масле может стать причной серьезной беды
Фото из открытых источников

Как тут не вспомнить малообъемные теплонагруженные моторы. Маслу в них приходится раза в два тяжелее, нежели в атмосферных агрегатах, ведь пробки в мегаполисах никто не отменял. Добавим сюда сезонную жару и вечное желание нашего человека посильней притопить газ. В итоге получаем благоприятные условия для начала полимеризации. Потому в турбодвигателях смазку нужно менять чаще, иначе легко попасть на дорогой ремонт.

Еще одной причиной «волшебного» превращения дорогого расходника в черную жижу может стать осадок. Встречается редко, но тем не менее. Он представляет собой очень мелкие частички катализатора.

Заметим, автомобильный катализатор, то есть железка, которая висит под днищем, к упомянутому катализатору никакого отношения не имеет. В нашем случае — это порошек, который используют на заводе при производстве масла. Он может попасть в готовую продукцию, скажем, при ошибке или нарушении производственного цикла.

А катализатор, как мы помним из химии — это и есть та движущая сила, благодаря которой может начаться неконтролируемый процесс окисления смазки. Для начала химической реакции нужны температура и давление. Все это в двигателе есть. Результат — загубленный мотор. Так что если увидели в масле осадок, даже совсем небольшой, его лучше не использовать. Сколько бы эта смазка не стоила. Последствия будут фатальными.

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28 февраля 2020
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