Почему не на все машины можно ставить стальную защиту двигателя

Начнем с самых простых проблем, которые могут возникнуть у владельца при установке защиты картера. На российском рынке есть немало машин, которые продают уже с установленной на заводе защитой. Она, как правило, хорошая, стальная. Способна выдержать сильный удар и уберечь поддоны двигателя и коробки передач от повреждений. Подобный «щиты» есть у популярных кроссоверов Renault Duster и Kaptur. На последнем и остановимся подробнее.
У «Каптюров» замечена характерная проблема. Со временем крепежные болты стальной защиты двигателя прикипают. Да так, что при попытке их открутить часто обламываются. Это стало головной болью многих владельцев, поэтому не забывайте регулярно смазывать крепеж, дабы потом не мучиться со снятием «щита» и установкой специальных винтовых заклепок.
При выборе защиты не надо экономить и выбирать первую попавшуюся. Ведь так можно нарушить температурный режим под капотом автомобиля. Сразу, естественно, мотор не перегреется, но вы же ставите стальной «щит» не на неделю, а на годы эксплуатации машины. Скажем, на многих моделях Honda японцы вообще не рекомендуют устанавливать защиту. А на ряд моделей, только если у нее есть вентиляционные отверстия.
Считается, что стальной лист добавляет к температурному режиму под капотом «лишних» 2—3 градуса. Это немного, и быстрый перегрев мотора, особенно зимой, невозможен. Поэтому надо смотреть на сам движок. Если он атмосферный — вряд ли будут проблемы. А вот если малообъемный с наддувом, плюс его система охлаждения забита грязью, то и без того нагруженному агрегату придется тяжело, особенно летом. Вот тогда «лишние» 2—3 градуса ускорят износ масла, причем как в двигателе, так и в коробке передач. Ведь смазка будет работать на пределе своих свойств. Отсюда и более частая замена расходников.
Наконец, есть много автомобилей, на которые из-за конструкции подрамника поставить стальную защиту просто нельзя. Поэтому, легче оставить тонкий пластиковый пыльник, который крепят на пистонах и быть осторожным на дороге. Если все же решиться на установку, то можно понаделать ошибок. Скажем, закрепить фронтальную часть стальной защиты за пластиковую рамку радиатора. На вид-то она крепкая, но подобное решение может грозить серьезным ремонтом. Ведь при сильном ударе стальной лист деформируется и обломит хрупкий пластик, заодно, вывернув с «мясом» все крепления.