Почему не на все машины можно ставить стальную защиту двигателя

Начнем с самых простых проблем, которые могут возникнуть у владельца при установке защиты картера. На российском рынке есть немало машин, которые продают уже с установленной на заводе защитой. Она, как правило, хорошая, стальная. Способна выдержать сильный удар и уберечь поддоны двигателя и коробки передач от повреждений. Подобный «щиты» есть у популярных кроссоверов Renault Duster и Kaptur. На последнем и остановимся подробнее.

У «Каптюров» замечена характерная проблема. Со временем крепежные болты стальной защиты двигателя прикипают. Да так, что при попытке их открутить часто обламываются. Это стало головной болью многих владельцев, поэтому не забывайте регулярно смазывать крепеж, дабы потом не мучиться со снятием «щита» и установкой специальных винтовых заклепок.

При выборе защиты не надо экономить и выбирать первую попавшуюся. Ведь так можно нарушить температурный режим под капотом автомобиля. Сразу, естественно, мотор не перегреется, но вы же ставите стальной «щит» не на неделю, а на годы эксплуатации машины. Скажем, на многих моделях Honda японцы вообще не рекомендуют устанавливать защиту. А на ряд моделей, только если у нее есть вентиляционные отверстия.