Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX поступил к российским дилерам

Посмотрите на снимки: перед вами первые машины, которые уже приехали на парковку одного из дилерских центров. Значит, «живые» кроссоверы уже можно потрогать руками и посидеть в салоне новинки, где появилась новая обивка кресел, а на передней панели красуется 8-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы Mitsubishi Connect.
Автомобиль, как прежде, вооружен с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 «лошадок», агрегатированным с 5-ступенчатой «механикой». В комплектациях Inform, Invite, Intense авто предлагается с переднем приводом, ну а полноприводные версии с 2-литровым 150-сильным агрегатом доступны в комплектациях Intense и Instyle.
Напомним, что габариты кроссовера не изменились, а дорожный просвет составляет 215 мм, что совсем неплохо для машин такого класса.
Базовый «прайс» на SUV начинается от 1 382 000 рублей, самый доступный «двухпедальный» автомобиль обойдется в 1 688 000 рублей, а топовая версия обойдется в 1 822 000 «деревянных».
Сборку автомобилей наладили в Японии, на заводе Mitsubishi в городе Митцушима. Оттуда машины и будут поставлять в Россию.