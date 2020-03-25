Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX поступил к российским дилерам

Автомобиль, как прежде, вооружен с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 «лошадок», агрегатированным с 5-ступенчатой «механикой». В комплектациях Inform, Invite, Intense авто предлагается с переднем приводом, ну а полноприводные версии с 2-литровым 150-сильным агрегатом доступны в комплектациях Intense и Instyle.

Напомним, что габариты кроссовера не изменились, а дорожный просвет составляет 215 мм, что совсем неплохо для машин такого класса.