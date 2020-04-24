В России открываются продажи обновленного Volvo XC90

Освеженная первоначальная версия Momentum обзавелась расширенным набором полезностей. В частности, дизайнерскими колесными дисками 19-го диаметра, возможностью бесключевого доступа в салон, функцией распознавания дорожных знаков и боковыми зеркалами заднего вида с автозатемнением.

Кроме того, обновленный Volvo XC90 по умолчанию оснащен задними подголовниками с электрорегулировками, клавишей отключения фронтальной подушки безопасности пассажира, дополнительной сеткой в багажном отсеке и электроприводом пятой двери.

А еще будущих владельцев порадует новая система очистки и ионизации воздуха с высокоэффективным датчиком твердых частиц — то, что нужно в условиях разгула коронавируса. Кстати, управлять функцией можно посредством мобильного приложения на смартфоне.

Как известно, за удовольствие надо платить — прайс-лист обновленного Volvo XC90 стартует от 4 280 000 рублей. Иными словами, кроссовер «потяжелел» на 100 000 в теряющей ценность российской валюте. Впрочем, в условиях межпланетного кризиса автомобили будут только дорожать.