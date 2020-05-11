Почему новый Toyota Highlander, приезжающий в Россию летом 2020 года, не ждет бешеный успех

Понятно, что без регулярного расширения и обновления модельной линейки на многое рассчитывать на рынке, особенно автомобильном, не приходится. При этом любая автопремьера, состоявшаяся в кризисные времена, прекрасно работает на имидж компании, повышает степень доверия к ней потенциальных клиентов. И в случае с выводом на наши просторы нового Toyota Highlander именно сейчас, можно говорить, что это чисто имиджевое решение.

И дело не только в том, что перспективы отечественного рынка довольно туманны — его ожидаемое падение к концу года может составить, по разным оценкам, от 20 до 50 процентов. Нельзя забывать и тот факт, что Toyota Highlander — не самая популярная модель бренда: в прошлом году, например, было реализовано немногим более 1000 авто. Так что в нынешние времена, когда поясок придется подтянуть не только простым россиянам, но и бизнесу, рассчитывать на громкий рыночный успех японцам вряд ли стоит. Тем более, что этот SUV не из бюджетных — начальная цена на представленное сейчас поколение стартует с отметки в 3 577 000 рублей. А за четвертое поколение, учитывая все примененные в нем новации, явно попросят как минимум не меньше. А изменилось тут многое.

В частности, модель перевели на так называемую новую глобальную архитектуру TNGA, позволившую ей не только прилично вырасти в размерах (длина увеличилась на 76 мм, ширина — на 5 мм, колесная база — на 60 мм), но и, по утверждениям производителя, улучшить такие показатели, как управляемость, маневренность и безопасность.