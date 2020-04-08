Китайцы привезли в Россию «убийцу» Toyota Alphard

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на минивэн GAC GN8, именуемый на родине как GM8. Так что слухи о запуске модели в продажу, начавшие курсировать в российских СМИ в конце марта, подтвердились. А еще названы спецификации авто.

Согласно документу, GN8 оснастят безальтернативной двухлитровой «четверкой» с наддувом мощностью 190 л. с., потребляющей АИ-92. Такой же мотор, к слову, приводит в движение и вышеупомянутый кроссовер. Вкупе с движком трудится шестиступенчатый «автомат». Привод, в отличие от паркетника, предусмотрен только передний.