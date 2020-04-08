Китайцы привезли в Россию «убийцу» Toyota Alphard

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на минивэн GAC GN8, именуемый на родине как GM8. Так что слухи о запуске модели в продажу, начавшие курсировать в российских СМИ в конце марта, подтвердились. А еще названы спецификации авто.
Согласно документу, GN8 оснастят безальтернативной двухлитровой «четверкой» с наддувом мощностью 190 л. с., потребляющей АИ-92. Такой же мотор, к слову, приводит в движение и вышеупомянутый кроссовер. Вкупе с движком трудится шестиступенчатый «автомат». Привод, в отличие от паркетника, предусмотрен только передний.
Передняя подвеска вэна — McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — многорычажная. В длину новинка достигает 5066 мм при колесной базе в 3000 мм.
GAC GN8 приедет в наши края побороться за покупателей с японским Toyota Alphard. Но у «поднебесного» конкурента будет ряд преимуществ. Во-первых, он длиннее «тойотовского» минивэна на 121 мм. А во-вторых, вероятно, получит более гуманный ценник. Напомним, сегодня «Альфард» обходится в 4 764 000 рублей. Недешево, согласитесь.