Lexus NX в России переродился в новой старой спецверсии

Кроссовер Lexus NX 200 в начале марта 2019 года уже приезжал в Россию в версии Black Vision. Как можно понять по названию серии, тогда паркетник тоже оснастили декором угольного оттенка с тем отличием, что особенное исполнение получила модель как с передним, так и с полным приводом.

Теперь же NX 200 Black Vision предложен только с приводом на все четыре колеса. Такое авто щеголяет затемненной решеткой радиатора, накладкой F-Sport на переднем бампере, черными корпусами боковых зеркал, темно-бронзовыми 18-дюймовыми колесными дисками и интерьером цвета воронова крыла с серебристыми вставками.

Напомним, NX 200 приводится в движение двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. вместе с вариатором. Авто в версии Black Vision получило практически тот же список оснащения, что и паркетник в комплектации Progressive, но к этому всему и более скромный ценник: 2 877 000 против 2 975 000 рублей. Так что новинка не только дает возможность выделиться из потока, но и сэкономить, что в наше непростое «коронавирусное» время лишним точно не будет.