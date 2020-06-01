5 причин, почему при разгоне машина начинает дергаться

Самая распространенная причина дерготни и пинков при движении — неисправность «автомата» или «робота». Но подобная реакция машины может говорить и о других проблемах, которые доставят не меньше хлопот.

Некачественное топливо

Начнем с простых вещей. Пинки могут появиться после заправки «паленым» бензином на тех АЗС, где халатно относятся к состоянию фильтров, через которые проходит топливо при сливе из бензовоза в топливохранилище. После заправки таким горючим, взвесь в топливе постепенно забивает сетку топливоприемника автомобиля, вот дергатня и появляется. Ну а если грязи слишком много, машина просто встанет. Придется менять бензонасос и чистить бак.

Опоры силового агрегата

При сильном износе опор силового агрегата он не только начинает ощутимо вибрировать во время движения, но и наклоняется сильнее, чем обычно при включении, скажем, «драйва» или заднего хода. Это и вызывает сильный толчок.

Датчики двигателя

Ощутимые пинки могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Скажем, датчика положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Иногда после таких пинков загорается лампа Check Engine и в память записываются ошибки, которые многие сервисмены трактуют. как неисправность «автомата», хотя на самом деле с ним все в порядке.