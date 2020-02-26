Для чего на боковых зеркалах автомобиля нанесена черная вертикальная полоса

Зеркала бывают трех видов: плоские, сферические и асферические. Само название плоских зеркал говорит нам об их форме — они плоские. Вот только обзорность при этом весьма ограничена. Контролировать слепые зоны в плоских зеркалах довольно проблематично. И маневры перестроения или движение задним ходом с ними могут стать серьезным испытанием не только для новичков, но и более опытных водителей.
И здесь приходят на помощь сферические зеркала. Они имеют выпуклую форму, что отдаляет объекты, движущиеся позади вашего автомобиля, о чем, собственно, гласит английская надпись objects in mirror are closer than they appear (объекты в зеркале ближе, чем кажутся), но зато видимая зона у таких зеркал гораздо больше. Однако несмотря на то, что кривизна сферических зеркал постоянна по всей поверхности, они также полностью не избавляют водителей от сложностей, связанных со слепыми зонами и недостаточной видимостью.
Поэтому, чтобы обзорность была еще лучше, автопроизводители часто применяют асферические зеркала. По сути, это те же самые сферические зеркала, однако с одного края кривизна такого зеркала существенно возрастает, что практически полностью убирает слепую (мертвую) зону. А это, в свою очередь, улучшает видимость.
Границу, где заканчивается одна часть зеркала и начинается другая, более изогнутая, в асферических зеркалах обозначается черной полосой. Так что это никакой не подогрев, как многие думают, не прихоть производителя, и не дизайнерский ход.
В более дорогих автомобилях и комплектациях функцию асферического зеркала выполняют камеры и датчики, фиксирующие наличие автомобилей, мотоциклов, пешеходов, разделительных ограждений и прочих препятствий. В этом случае система контроля мертвых зон зеркал оповещает водителя об опасности сигнальными лампами, расположенными на зеркалах либо внутри салона. Некоторые автомобили и вовсе демонстрируют изображение слепых зон на панели приборов, либо на экранах в области расположения зеркал.