BMW X1 нового поколения выкатился на испытания

Баварский компактный кроссовер X1 вышел на финальную серию дорожных тестов. Судя по шпионским фото, дизайн автомобиля будет скромнее, нежели у старших моделей BMW. «Ноздри» решетки радиатора станут не столь огромны, а дизайн кузова сделают более традиционным. Возможно, что таким образом разработчики хотят сильнее дистанцировать модель от кросс-купе BMW X2.

Что касается силовых агрегатов, то всю информацию о них немцы пока держат в тайне. Возможно, что в гамме оставят бензиновые моторы объемом 1,5 л (140 л. с.) и 2 л (192 л. с.), а так же 2-литровый «дизель» в 150 сил. Европейским покупателям предложат новые гибридные версии, ну а кроме них ждем появления полностью электрического варианта — iX1. Вот только в России все эти «зеленые» версии спросом пользоваться не будут, а потому вряд ли они до нас и докатятся.