Шестое чувство: тест-драйв нового кроссовера Cadillac XT6

Да, американцы знают толк в автомобилях, изпокон веков умеющих угождать всем и вся. Достаточно вспомнить короля наркотиков и рок-н-ролла Элвиса Пресли, мужа создательницы дизайна Range Rover Evogue, а по совместительству футболиста Дэвида Бекхэма, киноактера-угонщика Николаса Кейджа и обольстительную порно-диву Памелу Андерсон (кстати, не имеющую ничего общего с бывшим главой АВТОВАЗа Бу Андерссоном).
Да что там говорить, если продукцию Cadillac регулярно пользуют президенты США. Еще бы, ведь они ничуть не хуже упомянутых выше звезд. Если, конечно, не судить о людях по габаритам, ориентации и цвету кожи.
Впрочем, ясно одно: почти в любом из «Кадиллаков» будет одинаково комфортно и Филиппу Киркорову, и Паспарту из Форта Боярд. Интересно, кто из этой парочки больше переживает за свой размер — ой, простите, рост?
Очередным шедевром заокеанской автоиконы роскоши и стиля стал кроссовер с индексом ХТ6 — пять метров шика и лоска, тонна умной электроники и семь посадочных мест. Для особо привередливых диван второго ряда можно заменить на пару капитанских кресел. Правда, рама и шильдик Escalade после этого в авто не появятся. Как и не видать нам больше знаменитой двухэтажной оптики — помянем!
Отныне новые модели Cadillac будут сиять горизонтальным блоком матричных фар, подсвечивая дорогу деликатно размещенными на боковинах бамперов полосками ходовых огней. Многослойная решетка радиатора, «оквадраченные» формы и вертикальные фонари по-прежнему придают образу узнаваемость и неповторимость. А модные фартук и козырек добавляют стилю агрессии и солидности. Да, выглядит ХТ6 поистине круто, чего не скажешь о той же Памеле Андерсон и уж тем более об Элвисе Пресли.
Интерьер в Cadillac традиционно атмосферный. Запах салона никогда не спутать с авто какой-либо другой марки. Он настолько приятен, что я бы заказал себе парфюм с похожим ароматом.
Убранство не лишено карбона, дерева и кожи, а органы управления все больше ориентированы на людей. Меню головного устройства не перегружено информацией, «тачевый» интерфейс отзывчив в реакциях. В общем, включая любимый трек со смартфона или колдуя с навигацией, от дороги отвлекаться не придется.
Как и положено люксовым апартаментам, XT6 оборудован беспроводной зарядкой для «мобильников», ионизатором воздуха, трехзонной системой кодиционирования, а также вентиляцией и обогревом кресел. Правда, лишь первого и второго рядов. Впрочем, для редких обитателей галерки найдутся отдельные воздуховоды.
Кстати, сидится в грузо-пассажирском отделении довольно комфортно. При полностью сдвинутом назад диване ноги седоков третьей секции за уши не заворачиваются. А их время в пути скрасят индивидуальные USB-дырочки и отсеки для хранения всякой всячины.
Что же до самой багажной зоны, то ее объем составляет 375 литров, а еще дополнительные 45 литров прячутся под полом. Оттого на полноценное запасное колесо рассчитывать, увы, не приходится.
Кроссовер-лимузин повернулся к ездокам передом не только с точки зрения эргономики, но и технологичности. В спойлере нашли себя и друг друга две камеры заднего вида с индивидуальным омывателем. Мало того, что они не пачкаются, так еще и передают качественную картинку. Одна — на головной 8-дюймовый дисплей, другая — прямо на салонное зеркало, увеличивая угол обзора и позволяя отдалять и наклонять изображение. А в темное время суток поможет система ночного видения.
По сути, американцы придумали комплексный пакет безопасности с россыпью датчиков и камер, контролирующих весь периметр вокруг автомобиля. При необходимости можно даже взглянуть на отдельно взятое колесо, чтобы наверняка совершить безопасный маневр.
Дополнительную защиту водителю и пассажирам обеспечивают семь «эйрбегов», функции удержания дистанции и экстренного торможения, а также индикаторы определения препятствий на проезжей части, включая велосипедистов, пешеходов и животных.
Хотите, чтобы на вас обращали внимание так же, как на ту блондинку в пробке? Тогда не пренебрегайте личной гигиеной. А еще включите правильную музыку — оглушительные возможности Bose заставят танцевать прохожих в соседнем районе даже при плотно запертых окнах. Жаль только, что они не услышат басовитый рык мотора, положенный лишь драйверу. Да-да, под капотом — бюджетная пара литров, а в салоне — раскатистый грохот лютого V12. А что вы думали: имитация бывает только с оргазмом?
Между тем, четырехцилиндровый турбодвижок вполне себе бодро тянет. Две сотни «коней» способны удивить и на трассе, и на светофоре. Причем не только динамикой, но и аппетитом. Точнее, его отсутствием. Cудите сами: двухтонная машина отнюдь не в вялом режиме езды поедает на сотню немногим больше девяти литров! Скажем спасибо за отключаемые второй и третий цилиндры. А если бы не коронавирус, то до хруста зубов обнял бы каждого, кто приложил руку к созданию реактивной девятиступенчатой АКП.
Подвеска — проверенная жизнью: МакФерсон — спереди и многорычажка — сзади. В качестве бонуса имеются электронно управляемые амортизаторы. В общем, расглаживает неровности автомобиль куда эффективнее, чем Верка Сердючка свои морщины. А для пущей солидности предусмотрено несколько режимов движения — в зависимости от качества покрытия или его имитации.
Конечно, ХТ6 — не Escalade, но тоже кое-что умеет. Передний привод можно легко менять на полный и наоборот. А тем, кому нужно полнее полного, есть целых две многодисковых муфты. Грязь, снег, песок и колея превратятся для всадника в забаву. Главное — не переусердствовать. Увы, но услуга вызова трактора пока не предусмотрена в Cadillac даже опционально.
И о цене. Несмотря на жесткие качели курсов валют, новый Cadillac XT6 оказался едва ли не самой доступной моделью в сегменте. Прайс на американский премиум стартует от 3 870 000 стремительно пикирующих рублей. Это на полмиллиона дешевле, чем Lexus RX L и даже не на один «лям» меньше флагманского Mercedes-Benz GLS.
Шестое чувство мне подсказывает, что если демоническое распространение коронавируса, мутирующего в большой межпланетный кризис, не окажется безлимитным, то у американского кроссовера есть неплохие шансы на успех. Главное, чтобы у самого успеха в ходе всей этой истерии остались хоть какие-то шансы…