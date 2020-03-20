Шестое чувство: тест-драйв нового кроссовера Cadillac XT6

Да, американцы знают толк в автомобилях, изпокон веков умеющих угождать всем и вся. Достаточно вспомнить короля наркотиков и рок-н-ролла Элвиса Пресли, мужа создательницы дизайна Range Rover Evogue, а по совместительству футболиста Дэвида Бекхэма, киноактера-угонщика Николаса Кейджа и обольстительную порно-диву Памелу Андерсон (кстати, не имеющую ничего общего с бывшим главой АВТОВАЗа Бу Андерссоном).

Да что там говорить, если продукцию Cadillac регулярно пользуют президенты США. Еще бы, ведь они ничуть не хуже упомянутых выше звезд. Если, конечно, не судить о людях по габаритам, ориентации и цвету кожи.

Впрочем, ясно одно: почти в любом из «Кадиллаков» будет одинаково комфортно и Филиппу Киркорову, и Паспарту из Форта Боярд. Интересно, кто из этой парочки больше переживает за свой размер — ой, простите, рост?